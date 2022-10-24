Инженеры разработали робота, который уничтожает тараканов с помощью лазера

Исследователи из Университета Гериот-Ватта в Эдинбурге сконструировали работу на основе искусственного интеллекта, наученного убивать назойливых тараканов смертоносным лазером. Но устройство было создано не только для мести насекомым, изобретатели машины считают, что аппарат может стать недорогой, экологически безопасной заменой токсическим инсектицидам.

Хотя инженеры, стоящие за машиной, говорят, что их изобретение может быть использовано для борьбы с различными нежелательными насекомыми, они считают тараканов идеальным объектом для испытаний.

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Если вы можете убить их, вы можете убить любых вредителей,

– сказал Ильдар Рахматулин, руководитель проекта, в интервью New Scientist

Как работает робот

Устройство, состоящее из крохотного компьютера, двух камер и лазера мощностью 1600 милливаттов, использует "машинное зрение" для охоты на свою добычу.

До сих пор испытания были многообещающими, однако есть один существенный недостаток – устройство едва успевает за тараканами. Исследователи говорят, что многие элементы машины придется усовершенствовать. Следующие шаги заключаются в том, чтобы научить работа поражать конкретные части тела насекомых, в частности, их брюшка, чтобы обеспечить их гарантированное уничтожение.



Робот уничтожает насекомых с помощью лазера / Фото Ildar Rakhmatulin

Использование робота

Вариантов применения робота, как утверждают создатели машины, много.

Если мы говорим о промышленном или сельскохозяйственном применении, то это очень серьезная возможность. Это очень дешево, даже по сравнению с пестицидами, потому что цены на лазер не так высоки,

– отметил Рахматулин.

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Что касается использования в домашних условиях, то инженеры подчеркнули, что этого делать не стоит. Они отмечают, что нельзя быть уверенным в 100% гарантии безопасности прибора, ведь лазеры могут нанести существенный вред глазам.