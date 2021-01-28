Количество открытых вакансий с предложением удаленной работы в украинской сфере IT выросло в 4 раза. В декабре 2020 года количество таких вакансий составило 40% всех на рынке.

Источник: 24 канал

В частности, в январе-феврале 2020 года вакансий с удаленной работой было менее 10%. А уже в конце прошлого года почти каждая вторая открытая позиция предлагала работу не в офисе.

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Об этом свидетельствуют данные анонимной платформы поиска работы в IT и исследования компании GlobalLogic.

Детали исследования

Рост количества вакансий удаленной работы начался в марте, вместе с началом карантина в Украине. Рост в среднем составил 12-14% в месяц.

При этом скачок произошел тоже в начале карантина, в апреле, рост прыгнул на 54%. Еще один существенный рост зафиксировали в ноябре-декабре – на 29%. Тогда количество открытых позиций в IТ достигло рекордных показателей. Только на jobs.dou.ua опубликовали более 6000 вакансий.

Причина

К такому стремительному росту количества удаленных вакансий, конечно, привел карантин. Компании перешли на удаленный режим потому ремоут-позиции выглядят вполне логичным шагом.

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Например, в октябре 2020 года GlobalLogic предложила отдаленное сотрудничество инженерам из Днепра, где офис компании отсутствует. Ведь во время карантина 90% всех инженеров GlobalLogic выполняют свои проектные задачи удаленно.

Еще одна важная тенденция – спрос на IТ-специалистов в последнем квартале 2020 года вырос на 50%. Таким образом в 2020 году IT стала одной из трех, сфер, которые меньше всего пострадали от коронакризиса.