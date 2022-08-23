На Международную космическую станцию отправят работа-хирурга: что он там будет делать

Крохотный робот MIRA в 2024 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) для проведения моделирования хирургических процедур в условиях микрогравитации. Он станет частью эксперимента, позволяющего в будущем аналогичным работам проводить дистанционные и автономные хирургические операции в далеком космосе.

MIRA, или миниатюрный робот-помощник in vivo, полетит на МКС благодаря гранту в размере 100 000 долларов, предоставленному Университету Небраски-Линкольна через разработанную программу стимулирования конкурентных исследований Министерства энергетики США (EPSCoR).

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Будущее хирургии в космосе

Новая технология может в будущем обеспечить решение чрезвычайных ситуаций, требующих хирургического вмешательства, когда астронавты находятся вдали от дома, например, во время миссии на Марс.

Во время испытательной миссии 2024 года MIRA будет работать в экспериментальном блоке размером с микроволновку на борту МКС на низкой околоземной орбите.

Целью эксперимента будет точно настроить работу в условиях микрогравитации с помощью автономных тестов, включая разрезание растянутых резиновых лент и толкание металлических колец вдоль проволоки, имитируя движения, используемые в хирургии.

NASA долгое время поддерживает эти исследования и кульминацией этих усилий является наш робот, который будет иметь шанс полететь на Международную космическую станцию,

– сказал Шейн Фарритор, профессор инженерии в Университете Небраска-Линкольн.

Подготовка работы к миссии эксперимента на МКС

На следующий год Фарритор и его команда напишут специальное программное обеспечение для MIRA и настроят работу. Он должен быть размещен в стандартизированном экспериментальном контейнере космической станции, где будет проводить испытания, чтобы убедиться, что MIRA будет работать по назначению в космосе и сможет пережить запуск.

В предварительных испытаниях хирурги успешно использовали устройство для выполнения резекции толстой кишки. Он также использовался дистанционно, когда бывший астронавт NASA использовал MIRA для выполнения задач, похожих на операции, находясь в 1448 километрах от операционной.

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Несколько слов о работе MIRA

MIRA была разработана стартапом Virtual Incision, соучредителем которого является Farritor и привлекший более 100 миллионов долларов венчурных инвестиций с момента своего основания в 2006 году.

MIRA – хирургическая роботизированная платформа: смотрите видео