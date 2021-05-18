Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда опубликовали отчет о влиянии переработки на уровень смертности. Это первое мировое исследование смертей, связанных с избыточным трудом.

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Результаты исследования

Как свидетельствуют результаты, 55 и более рабочих часов в неделю, по сравнению со стандартными 35-40 часами, забирают сотни тысяч жизней ежегодно. Этот показатель растет с 2000 года.

Причина такой ситуации в том, что сверхурочная работа повышает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году заболевания, возникшие вследствие чрезмерной работы, привели к смерти 745 тысяч человек.

Из них:

398 тысяч умерли от инсульта,

347 тысяч – от других сердечных болезней.

По сравнению с 2000 годом:

первый показатель вырос на 19 процентов,

второй – на 42 процента.

Среди факторов повышенного риска смерти от переработки называют:

Принадлежность к мужскому полу – 72% смертей от долгой рабочей недели приходится на мужчин.

Проживание в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и т.д.).

Средний и пожилой возраст – большинство смертей пришлось на промежуток 60-79 лет.

Последствия могут проявляться спустя десятилетия. Известно, что многие умершие в возрасте 60-79 лет работали сверхурочно в 45-55 лет.

Пандемия Covid-19 и сверхурочная работа

По словам технического директора ВОЗ Франка Пеги, режим изоляции увеличивает количество рабочих часов примерно на 10 процентов.

Пандемия Covid-19 значительно изменила методы работы многих людей – удаленная работа стала нормой во многих областях, часто стирая границы между работой и домом... никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа. Правительство, работодатели и работники должны совместно прийти к ограничениям для защиты здоровья работников,

– говорит Тедрос Аданом Гебреисус, гендиректор ВОЗ.

Специалисты ВОЗ и МОТ представили несколько шагов, которые следует принять для снижения переработки. Власти рекомендуют строго следить за соблюдением трудового законодательства, трудовые договоры должны стать более гибкими, а работникам рекомендуется делить обязанности и задачи так, чтобы количество рабочих часов не превышало 55 в неделю.

Исследование проводилось для 194 стран и охватывает 2000, 2010 и 2016 годы.