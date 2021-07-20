Нидерландская компания QuantWare решила изменить правила игры на рынке квантовых вычислений. Старпат объявил о намерении выпустить свой процессор Soprano в свободную продажу.

Интересно У Nintendo Switch появился конкурент: представлена ​​игровая консоль Steam Deck от Valve

Что известно о квантовом процессоре

Наш Soprano QPU – это то, чем Intel 4004 был для полупроводникового бизнеса,

– Маттейс Райлаарсдам, соучредитель QuantWare

Soprano – это квантовый процессор с пятью кубитами Transmon точностью каждого кубита 99,9 процента. Он является первым в мире коммерчески доступным квантовым процессором. На рядового покупателя решение не направлено, но все же его смогут купить обычные учреждения, лаборатории, учебные заведения и другие организации.

Для заказчиков процессоры будут доступны как уже в полностью готовом виде, так и с возможностью настройки целевых параметров в зависимости от требований заказчика.

Также QuantWare сообщила о намерении наращивать количество кубитов в своих процессорах вдвое или даже вчетверо ежегодно.

Райлаарсдам ожидает, что в 2025 году наступит тот момент, когда квантовые компьютеры станут значительно более распространенными и полезными.

К сожалению, цена Soprano не объявлена.