Нидерландская компания QuantWare решила изменить правила игры на рынке квантовых вычислений. Старпат объявил о намерении выпустить свой процессор Soprano в свободную продажу.
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Что известно о квантовом процессоре
Наш Soprano QPU – это то, чем Intel 4004 был для полупроводникового бизнеса,
– Маттейс Райлаарсдам, соучредитель QuantWare
Soprano – это квантовый процессор с пятью кубитами Transmon точностью каждого кубита 99,9 процента. Он является первым в мире коммерчески доступным квантовым процессором. На рядового покупателя решение не направлено, но все же его смогут купить обычные учреждения, лаборатории, учебные заведения и другие организации.
Также QuantWare сообщила о намерении наращивать количество кубитов в своих процессорах вдвое или даже вчетверо ежегодно.
Райлаарсдам ожидает, что в 2025 году наступит тот момент, когда квантовые компьютеры станут значительно более распространенными и полезными.
К сожалению, цена Soprano не объявлена.