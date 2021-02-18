Ученые из США построят завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей будущего
Стартап QuantumScape по разработке аккумуляторов для электромобилей второго поколения сообщил о намерении построить в США опытный завод для производства революционных литий-металлических аккумуляторов. По словам разработчиков, именно новые аккумуляторы станут тем, что окончательно "похоронит" автомобили с ДВС.
Источник:electrek
Чем аккумуляторы QuantumScape такие особенные
Аккумуляторы QuantumScape заряжаются до 80% емкости за 15 минут, имеют вдвое большую емкость по сравнению с литиевыми источниками и более устойчивы к износу.
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Выйти на рынок с новыми аккумуляторами компания QuantumScape и ее стратегический партнер – автопроизводитель Volkswagen, рассчитывают в 2024 году. Но сначала надо построить заводы по выпуску совершенно новых аккумуляторов.
Завод для изготовления новых батарей для электромобилей
В ближайшие два года QuantumScape займется подготовкой к массовому производству своих аккумуляторов. Так, в Сан-Хосе, штат Калифорния, будет построен опытный завод QS-0 по выпуску инженерных образцов новых аккумуляторов. Предприятие начнет работать в конце 2022 года с плановым производством 100 тысяч сердечников в год. Подобного объема, считают в QuantumScape, хватит для обеспечения потребностей Volkswagen и для поставки новых сердечников всем заинтересованным производителям электромобилей и не только. В QuantumScape рассчитывают, что новые аккумуляторы найдут широкое применение в областях за пределами электрического транспорта.
Кроме выпуска опытных образцов новых аккумуляторов на базе опытного производства компания QuantumScape рассчитывает изучить возможности по развертыванию по-настоящему полномасштабного производства новых батарей. Новые линии помогут спроектировать установку и оборудование для фабрик с гораздо большими объемами выпуска аккумуляторов. Это поможет компании построить к 2024 году завод по серийному производству батарей на новых сердечниках.
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