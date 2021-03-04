Qualcomm запустила сообщество Snapdragon Insiders для поклонников своих технологий
На чипах Qualcomm Snapdragon работают миллионы устройств, которыми люди пользуются ежедневно. По словам компании, ее вдохновляет общество энтузиастов, которые радуются каждому техническому прорыву и устройствам нового поколения в мобильном сегменте. Именно для таких поклонников компания запустила Snapdragon Insiders.
Источник:Qualcomm
Qualcomm описывает идею этой инициативы так: "Мы тоже хотим давать энтузиастам больше. Не только повышенную скорость, улучшенное окружение и мощь Snapdragon, но также доступ за кулисы, специальные приглашения и подарки, которых заслуживает наша община. Вот почему мы представили приложение Snapdragon Insiders, разработанное для поклонников Snapdragon по всему миру".
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Что предложит компания на новой платформе
Snapdragon Insiders описывается как сообщество технологических энтузиастов, которые хотят быть среди первых, кто узнает и испытает последние достижения Snapdragon и сможет пообщаться с разработчиками. Участники программы будут первыми узнавать новости и объявления об устройствах с поддержкой Snapdragon, смогут сотрудничать с создателями контента и экспертами Qualcomm.
Ежемесячно компания обещает делиться информацией о мобильных играх, фотографии, фитнесе и аудио. Или, например, советами по работе с мобильными камерами для получения интересных и качественных фотографий на аппаратах с чипами Snapdragon. Те, кто захочет присоединиться, могут сделать это очень просто: достаточно посетить официальный сайт и подписаться там на рассылку. Также за новостями можно следить в социальных сетях Twitter, Instagram или YouTube.
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