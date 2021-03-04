На чипах Qualcomm Snapdragon работают миллионы устройств, которыми люди пользуются ежедневно. По словам компании, ее вдохновляет общество энтузиастов, которые радуются каждому техническому прорыву и устройствам нового поколения в мобильном сегменте. Именно для таких поклонников компания запустила Snapdragon Insiders.

Qualcomm описывает идею этой инициативы так: "Мы тоже хотим давать энтузиастам больше. Не только повышенную скорость, улучшенное окружение и мощь Snapdragon, но также доступ за кулисы, специальные приглашения и подарки, которых заслуживает наша община. Вот почему мы представили приложение Snapdragon Insiders, разработанное для поклонников Snapdragon по всему миру".

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Что предложит компания на новой платформе

Snapdragon Insiders описывается как сообщество технологических энтузиастов, которые хотят быть среди первых, кто узнает и испытает последние достижения Snapdragon и сможет пообщаться с разработчиками. Участники программы будут первыми узнавать новости и объявления об устройствах с поддержкой Snapdragon, смогут сотрудничать с создателями контента и экспертами Qualcomm.

Ежемесячно компания обещает делиться информацией о мобильных играх, фотографии, фитнесе и аудио. Или, например, советами по работе с мобильными камерами для получения интересных и качественных фотографий на аппаратах с чипами Snapdragon. Те, кто захочет присоединиться, могут сделать это очень просто: достаточно посетить официальный сайт и подписаться там на рассылку. Также за новостями можно следить в социальных сетях Twitter, Instagram или YouTube.

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