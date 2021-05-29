Qualcomm выпустит собственную игровую консоль: известны новые детали

Появились новые подробности о портативной игровой консоли, похожей на Nintendo Switch, которая может создаваться силами компании Qualcomm. В частности, стало известно, что приставка не получит модема 4G или 5G.

По словам Роланда Квандта с Winfuture.de, портативная консоль Qualcomm будет оснащена платформой APQ8350, а не Snapdragon 888, как сообщалось в марте. Возможно, в процессе тестирования компания Qualcomm заметила, что модем слишком сильно снижает время работы без подзарядки.

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Новые детали о первой игровой консоли Qualcomm

Ранее в сети появлялась информация о том, что устройство будет работать под управлением Android 12.

В программном обеспечении обещают приложения и сервисы Google.

Также ожидается, что на приставке будет установлено еще невыпущенное приложение Epic Games Store вместе с собственной контентной платформой Qualcomm.

Приставка также будет иметь GPS, Bluetooth, акселерометры и обратную отдачу.

По слухам, консоль напоминает большой и толстый смартфон. Дополнительное пространство позволит установить всю необходимую начинку, а также аккумулятор емкостью 6000 мА/ч.

Конечно же, приставка сможет подключаться к телевизору или проектору для вывода картинки на большой экран.

Устройство, судя по всему, напоминает Nintendo Switch как формой, так и съемными контроллерами с каждой стороны. Сообщается, что эти контроллеры будут выпускаться очень известной компанией по производству аксессуаров.