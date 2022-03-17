Информацию о прекращении работы Qualcomm с компаниями России сообщил старший вице-президент компании по связям с властями Нейт Тибитс в твиттере в ответ на комментарий вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова.

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Позже компания подтвердила эту информацию в своем официальном аккаунте на платформе Twitter, ретвитнув публикацию.

Призывая Qualcomm прекратить поставки в Россию, Федоров сказал, что продукты Qualcomm по-прежнему доступны в России. В ответ Тибитс заявил следующее:

"Мы соблюдаем санкции и законы США, не продаем продукцию российским компаниям".

Тибитс также добавил, что компания сделала пожертвования в благотворительные организации для помощи пострадавшим.

После этого Федоров поблагодарил руководство компании и попросил отправить спутниковые телефоны Qualcomm для украинских спасателей.

Почему это важно

Qualcomm производит огромный ассортимент чипов, и это не только однокристальные платформы для смартфонов. Компания также выпускает чипы для телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств интернет вещей, ТВ-приставок и другую продукцию.