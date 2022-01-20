Qualcomm представила технологию iSIM: она похожа на eSIM, но гораздо лучше

Qualcomm вместе с американским оператором Vodafone и промышленной группой Thales представила технологию iSIM. Технология заменяет собой как физические SIM-карты, так и чипы eSIM.

Как рассказывает производитель, iSIM встраивается непосредственно в процессор. Это позволяет экономить место, что в результате сделает устройство более компактным или позволит разместить внутри смартфона больше компонентов.

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Как это работает

Прежде всего, стоит отметить, что iSIM расшифровывается как Integrated SIM, то есть Интегрированная SIM.

Технологически iSIM работает почти на той же базе, что и eSIM, то есть для пользователей и операторов ничего не изменится, изменения коснутся только производителей устройств.

Qualcomm представляет iSIM как логическое и более совершенное развитие технологии eSIM, которую можно считать промежуточным этапом.

Qualcomm утверждает, что использование iSIM позволит оснастить поддержкой сотовой связи больше видов различных устройств: ноутбуки, планшеты, платформы виртуальной реальности, устройства интернета вещей, нательные устройства и т.д.

Первые гаджеты с поддержкой iSIM должны будут появиться в продаже в 2022 году.

Одним из главных партнеров по тестированию новой технологии стала компания Samsung, которая уже создала специальную версию смартфона Samsung Galaxy Z Flip3 5G с процессором Snapdragon 888 5G, в который интегрирован чип iSIM. Работу технологии продемонстрировали на днях в Европе.

Скорее всего, не стоит ожидать появления новинки в грядущей флагманской линейке Galaxy S22, анонс которой должен состояться в ближайшие недели. Ведь пока iSIM только продемонстрировала свою готовность к коммерциализации и выходу на рынок. Судя по всему, массовое внедрение еще не началось.