Qualcomm анонсировала новую технологию Snapdragon Sound, которую сама компания описывает как совокупность программных и аппаратных инноваций в сфере звука. Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить на беспроводных моделях качество звука, сравнимое с высококлассными проволочными наушниками.

Snapdragon Sound использует преимущества новейших процессоров Qualcomm, Bluetooth-чипов компании и аудиокодеков, таких как aptX Adaptive. Концепция высококачественного беспроводного звука не нова для производителей Android-устройств. Значительный вклад сделала Sony, представив технологию LDAC, которая позволяет передавать в три раза больше данных, чем стандартный кодек SBC Bluetooth.

Интересно В WhatsApp появится функция самоуничтожения изображений, но ее уже назвали бесполезной

Как работает технология

Компоненты Qualcomm используют многие известные бренды, среди которых Bose, Jabra, 1More, Sennheiser, Audio-Technika и Anker. Однако компания заявила, что устройства, которые уже выпущены сегодня, получат поддержку новой технологии.

PhoneArena сообщает, что для того, чтобы поставить на устройство эмблему Snapdragon Sound, смартфону нужно поддерживать следующие технологии:

Qualcomm Snapdragon 8-series – мобильный процессор

Qualcomm FastConnect 6900 – система связи

Qualcomm QCC514x, QCC515x и QCC3056 series Bluetooth Audio-процессоры

Qualcomm Active Noise Cancelling (ANC) – технология активного шумоподавления

Qualcomm aptX Adaptive 24-bit 96kHz с задержкой не больше 89 миллисекунд

Qualcomm aptX Voice super wideband voice – широкополосный голосовой синтезатор

Qualcomm Aqsti аудиокодек и амплифаеры разумных колонок WCD938x и WSA883x

Qualcomm Audio и Voice Communication Suite.

Значок Snapdragon Sound появится на упаковках грядущих смартфонов и аудиоустройств в ближайшие несколько месяцев. Известно, что первыми двумя партнерами Qualcomm в рамках программы Snapdragon Sound станут Xiaomi и Audio-Technica.

Qualcomm заявляет, что сертификация Snapdragon Sound будет означать не только то, что устройство способно воспроизводить звук высокого качества. Сообщается, что акцент будет сделан также на повышении качества передачи звука во время голосовых вызовов и снижении задержки во время игры до 89 миллисекунд. Кроме того, приоритетом является обеспечение высокой стабильности соединения.

Среди преимуществ, которые приписывают новой технологии, называют премиальный звук, надежную связь при передаче данных через Bluetooth, упрощенную привязку устройств, увеличение срока службы аккумулятора при прослушивании беспроводной музыки.