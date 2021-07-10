Qualcomm представила первый смартфон под собственным брендом

Qualcomm представила свой первый смартфон Snapdragon. Устройство флагманского уровня, создано в сотрудничестве с ASUS.

Устройство получило имя Smartphone for Snapdragon Insiders. Он разработан в рамках программы Snapdragon Insiders, запущенной в прошлом марте. Эта программа предоставляет пользователям возможность познакомиться с передовыми технологиями Qualcomm раньше других.

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Характеристики смартфона от Qualcomm

Новинка получила передовые технологии компании и процессор Snapdragon 888. Производитель предлагает продвинутые характеристики и поставляет смартфон с TWS-наушниками в комплекте.

Чип дополняют 16 гигабайт оперативной памяти.

Накопитель UFS 3.1 имеет 512 гигабайт памяти.

Работает новинка во всех частотах 5G.

Также аппарат поддерживает NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 с кодеком aptX Adaptive и способен максимально быстро подключатся к комплектным беспроводным наушникам.

Смартфон получил большой 6,78-дюймовый AMOLED-экран Samsung разрешением 2448x1080 пикселей, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц.



Смартфон Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders / Фото Qualcomm

Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает режим Always-on display.

На тыльной стороне смартфона установили тройную камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX686, 12-мегапиксельной матрицей Sony IMX363, которую объединили с сверхширокоугольной оптикой, и сенсор разрешением 8 мегапикселей. Последний является телеобъективом.

Батарея на 4000-мА·ч поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 5.0.



Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders получил тройную камеру / Фото Qualcomm

Смартфон работает под управлением актуальной Android 11.

Цена Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders составляет 1 499 долларов. Будет ли он официально продаваться в Украине пока неизвестно.