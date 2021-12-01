Среди наиболее заметных изменений – более быстрый 5G, лучшая производительность, встроенная нейросеть и поддержка 8K-камер. Рассказываем подробнее дальше.

Интересно Qualcomm представила первый смартфон под собственным брендом

Новое имя и характеристики

Как уже было ранее известно, компания изменила логику наименований своих чипов. Новинка называется Snapdragon 8 Gen 1, а не Snapdragon 898, как это было бы при старом подходе. Таким образом, компания будет указывать свою цифру для каждого класса процессоров и отдельно номер поколения.

Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1 компании Qualcomm по заявлению создателей станет сердцем высокопроизводительных смартфонов на Android в 2022 году. Он выполнен по 4-нанометровой технологии и содержит восемь вычислительных ядер на новой архитектуре Armv9:

Четыре высокопроизводительных ядра работают на частотах 2,5-3.0 ГГц.

Еще четыре энергоэффективных с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

В чипсете также установлены:

Модем 5G со скоростью до 10 гигабитов в секунду,

Модуль Wi-Fi 6E, работающий со скоростью до 3,6 гигабита в секунду,

Модуль Bluetooth 5.2,

Интерфейс передачи данных USB 3.1.

Оперативная память LPDDR5.

Видеоускоритель Adreno GPU четвертого поколения, который, по заявлению Qualcomm на 30 процентов быстрее и на 25 процентов энергоэффективнее , чем это было у предыдущих моделей.

, чем это было у предыдущих моделей. 18-битный процессор обработки изображений. Поддерживается съемка 8К-видео HDR с одновременным созданием 64-мегапиксельных снимков, а также съемка до 240 фотографий в секунду с разрешением 12 мегапикселей.

В новом чипе компания делает ставку даже не на характеристики, а на искусственный интеллект.

Дело в том, что Qualcomm столкнулась с серьезной конкуренцией со стороны Apple и Google, осенью 2021 года выпустивших смартфоны iPhone 13 и Pixel 6 с чипами собственной разработки и инструментами обработки машинного обучения.

В Snapdragon 8 Gen 1, как и у процессоров от Apple и Google, встроен двигатель обработки машинного обучения Qualcomm AI Engine 7, в задачи которого входят обработка видео и изображений, энергосбережение и функции безопасности, в том числе на аппаратном уровне. Таким образом, 8 Gen 1 – это попытка сохранить позицию одного из лидеров на рынке процессоров для Android-смартфонов. Новая система в четыре раза более производительна, чем предыдущая версия, встроенная в процессор Snapdragon 888.

Чипсет поддерживает стандарт Android Ready SE. Это означает, что смартфоны на платформе с его поддержкой в ​​перспективе заменят водительские права, электронный ключ от автомобиля или паспорт.

Кто получит новый Snapdragon 8 Gen 1

Первым платформу получит смартфон Moto Edge X, который выйдет уже 9 декабря. Он, кстати, тоже станет первым смартфоном, который получит камеру на 200 мегапикселей.

Кроме того, в декабре выходит Xiaomi 12 – он также будет работать на новом чипе.

Также в первом квартале 2022 свой флагманский смартфон выпустит компания OPPO. Пока неизвестно, что это будет за модель.

Конечно, новые Snapdragon получат и смартфоны Samsung. В сети предполагают, что он будет установлен уже в будущих Galaxy S22.