Эталонный смартфон: Qualcomm открыла предварительные продажи и назвала цену первого смартфона

Компания Qualcomm, известная прежде всего процессорами, недавно анонсировала выпуск первого смартфона. В нем она собрала все свои передовые разработки. Наконец стала известна и его цена. Как пишут в сети, она шокирует.

Предварительные заказы на устройство, собирать которое доверили компании ASUS, уже можно сделать. По плану, отправку смартфонов владельцам планируют начать 27 августа.

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Сколько стоит

Железо у смартфона – флагманское. И цена соответствующая: 1499 долларов. Оплата пока недоступна в Индии, Великобритании и на территории стран Европейского Союза. Будет ли смартфон официально поддерживаться в Украине неизвестно.

Что касается характеристик, то новый аппарат основан на платформе Snapdragon 888.

Дисплей диагональю 6,78 дюйма получил максимальную частоту обновления 144 Гц и максимальную яркость 1200 нит.

Оперативной памяти предусмотрено 16 гигабайтов, а постоянной – 512 гигабайтов.

Основную камеру владельцы смартфонов Snapdragon получат на 64 мегапикселя. Дополнит ее 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и телеобъектив на 8 мегапикселей.

Питание обеспечит батарея на 4000 mAh с поддержкой быстрой зарядки до 65 Ватт.

, что смартфон стоит дороже, чем iPhone. iPhone 12 Pro Max в максимальной комплектации на 512 гигабайтов стоит в США 1399 долларов.