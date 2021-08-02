Эталонный смартфон: Qualcomm открыла предварительные продажи и назвала цену первого смартфона
2 августа 2021 , 23:01Читати новину українською
Источник:Gizmochina
Компания Qualcomm, известная прежде всего процессорами, недавно анонсировала выпуск первого смартфона. В нем она собрала все свои передовые разработки. Наконец стала известна и его цена. Как пишут в сети, она шокирует.
Предварительные заказы на устройство, собирать которое доверили компании ASUS, уже можно сделать. По плану, отправку смартфонов владельцам планируют начать 27 августа.
Интересно Великий лидер: The Boring Company рекомендует своим водителям говорить о Маске лишь хорошее
Сколько стоит
Железо у смартфона – флагманское. И цена соответствующая: 1499 долларов. Оплата пока недоступна в Индии, Великобритании и на территории стран Европейского Союза. Будет ли смартфон официально поддерживаться в Украине неизвестно.
- Что касается характеристик, то новый аппарат основан на платформе Snapdragon 888.
- Дисплей диагональю 6,78 дюйма получил максимальную частоту обновления 144 Гц и максимальную яркость 1200 нит.
- Оперативной памяти предусмотрено 16 гигабайтов, а постоянной – 512 гигабайтов.
- Основную камеру владельцы смартфонов Snapdragon получат на 64 мегапикселя. Дополнит ее 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и телеобъектив на 8 мегапикселей.
- Питание обеспечит батарея на 4000 mAh с поддержкой быстрой зарядки до 65 Ватт.