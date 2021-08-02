Предварительные заказы на устройство, собирать которое доверили компании ASUS, уже можно сделать. По плану, отправку смартфонов владельцам планируют начать 27 августа.

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Сколько стоит

Железо у смартфона – флагманское. И цена соответствующая: 1499 долларов. Оплата пока недоступна в Индии, Великобритании и на территории стран Европейского Союза. Будет ли смартфон официально поддерживаться в Украине неизвестно.

  • Что касается характеристик, то новый аппарат основан на платформе Snapdragon 888.
  • Дисплей диагональю 6,78 дюйма получил максимальную частоту обновления 144 Гц и максимальную яркость 1200 нит.
  • Оперативной памяти предусмотрено 16 гигабайтов, а постоянной – 512 гигабайтов.
  • Основную камеру владельцы смартфонов Snapdragon получат на 64 мегапикселя. Дополнит ее 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и телеобъектив на 8 мегапикселей.
  • Питание обеспечит батарея на 4000 mAh с поддержкой быстрой зарядки до 65 Ватт.