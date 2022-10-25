Судя по сообщению, проблемы наблюдаются еще с мая 2022 года. Проявляются они в длительном поиске спутников – точное расположение теперь определяется не через несколько секунд, а через несколько минут. Это делает использование карт и навигаторов практически невозможным.

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Что произошло

Как выяснилось, Qualcomm заблокировала пользователям из России доступ к серверу, с которого устройства с чипсетами компании получают данные A-GPS.

Принцип работы A-GPS заключается в получении смартфоном двух показателей через мобильный интернет или Wi-Fi:

Эфемериды – точное положение спутника на ближайшие несколько часов. Каждый спутник передает только свои эфемериды, и их прием занимает около 20-60 секунд.

Альманахи – это ориентировочное положение всех спутников группировки на ближайшие недели. Имея альманахи, помня свое старое местоположение и зная текущее время, устройство на старте может не анализировать всю полосу частот, а сразу вычислить, какие спутники на каких частотах (с учетом доплеровского смещения) можно ожидать.

Однако Qualcomm больше не предоставляет доступа к этим данным для пользователей с российскими IP-адресами, соответственно смартфонам приходится загружать их непосредственно со спутников, что занимает гораздо больше времени. К тому же некоторые смартфоны, пытаясь загрузить данные A-GPS, и вовсе получают некорректную информацию, искажающую данные, полученные раньше спутников.

Аналогичная ситуация, как сообщают в сети, с MediaTek – компания отключила поддержку A-GPS для россиян неделю назад. Другие производители пока не присоединились к этим санкциям. Причем сообщается, что это именно санкции со стороны США.

К сожалению, использование VPN при работе навигации позволяет обойти эти ограничения – все начинает работать по-прежнему.