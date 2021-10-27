Какой была Антарктида десятки миллионов лет назад

Во время позднего мелового периода (66-100 миллионов лет назад), одного из самых теплых периодов на Земле, на острове Джеймса Росса в Антарктиде росли хвойные, папоротниковые и цветочные растения, а вокруг бродили динозавры.

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Однако этот райский уголок не редко страдал от лесных пожаров, а некоторые из них были настолько масштабными, что наносили немало вреда. Древние палеопожары сожгли часть лесов дотла, оставив после себя древесный уголь, который в наше время стал источником важной и интересной информации.

Важное открытие

Международная группа палеобиологов под руководством Флавианы Хорхе де Лима из Федерального университета Пернамбуку (Бразилия) проанализировала окаменелости, собранные во время экспедиции 2015-2016 годов в северо-восточной части острова Джеймса Росса. Эти окаменелости содержали фрагменты растений, похожие на остатки древесного угля, который выветрился за последние десятки миллионов лет.



Полевой лагерь на острове Джеймса Росса в Антарктиде / De Lima, F.J.

Фрагменты древесного угля были небольшими: самые крупные – всего 19 на 38 миллиметров. Но изображения, полученные с помощью электронного микроскопа, показали, что эти окаменелости – голосеменные растения, сгоревшие и, скорее всего, хвойные деревья из семейства араукариевых.

Что известно о древних лесных пожарах

Интенсивные лесные пожары были частым и распространенным явлением в позднем меловом периоде, но большинство их свидетельств находится в Северном полушарии. В Южном полушарии задокументировано лишь несколько случаев – на территории современных Тасмании, Новой Зеландии и Аргентины.

Почему же горели антарктические леса? Ученые считают, что причина пожаров – вулканическая активность. В позднем меловом периоде суперконтинент Гондвана распался, в результате чего Антарктида оказалась более изолированной, чем раньше. На материке, свободном в то время ото льда, было много источников воспламенения, включая удары молний, огненные шары от падающих метеоров и вулканическая активность. Кроме того, местная растительность была легковоспламеняющейся, а высокий уровень кислорода способствовал горению.

В меловой период в Антарктиде наблюдалась интенсивная вулканическая активность, вызванная тектоническими процессами, о чем свидетельствует наличие ископаемых останков в слоях, связанных с выпадением пепла,

– пишут авторы исследования.

Остров Джеймса Росса расположен рядом с Антарктическим полуостровом, но все же это остров – то есть можно говорить, что пожары, следы которых анализировали в этих двух исследованиях, разные, с разными источниками воспламенения. Понятно, что изучение других частей Антарктиды затруднено, поэтому узнать, насколько сильно горели ее леса, ученые пока не могут.