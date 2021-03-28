Компания Dyson выпустила пылесос с лазером для подсветки пыли на полу. Гаджет пробудит чувство вины от плохой уборки за 699 долларов.

Компания Dyson уже запустила продажи беспроводного пылесоса V15, который оснастила лазером для подсветки пыли на полу. Как заявляет производитель, лазер установлен под специальным углом для обнаружения мельчайших частиц пыли.

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Что это и зачем

Новый пылесос также оснастили обновленными датчиками, которые могут определять размер и количество частиц мусора и пыли на основе их вибраций. Владельцы смогут понять, какие типы частиц наиболее распространены в доме.



Пылесос показывает количество и размер частиц пыли и мусора / Фото Dyson

Компания уточнила, что полезность функции зависит от освещения комнаты.

Видеопрезентация пылесоса с лазерной подсветкой: видео

В ролике основатель и глава компании Джеймс Дайсон показывает на примере, что при обычном освещении (он использовал фонарик) сверху частицы пыли невидимы, поскольку теряются на фоне пола. Однако лазер открывает совершенно другую ситуацию, когда подсвечивает снизу.

В теории, такая функция поможет убирать качественнее, поскольку покажет, если вы случайно пропустите какой-то участок пола.

Беспроводной пылесос Dyson V15 можно купить за 699 долларов.