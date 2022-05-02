Россияне порадовали цифровой мир очередным смешным запретом. Конечно, он направлен на самих россиян – у цивилизованного мира нет никаких причин или потребностей для использования российских цифровых продуктов.

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Россия без западных антивирусов

Пока российская армия несет в Украине большие потери, Путин решил, что изоляция россиян еще не завершена и пора делать более активные шаги в этом направлении.

Он решил "обеспечить информационную безопасность" России и запретить использовать антивирусы, созданные на Западе. Приказ вступает в силу 1 января 2025 года.

В документе говорится, что государственные учреждения и компании не смогут использовать антивирусы, созданные в "недружественных странах", то есть уже речь идет о всем цивилизованном мире. Также россияне собираются создать отдел ИТ-безопасности в каждом государственном учреждении и организациях.

Мир против России: последние новости

Кроме отказа от российского газа, Финляндия готовится к более активному ограждению от российских оккупантов. Речь идет о реальном ограждении — финны хотят построить на границе с Россией забор. Какой будет протяженность забора и какие меры безопасности будут воплощены, финские пограничники пока не сообщают. Усиление оборонных мер Финляндия планирует после угроз России по вступлению финнов и шведов в НАТО.

От российских энергоносителей намерена отказаться и Европа. Такое решение заложено в новом пакете санкций против оккупантов, оно будет воплощаться постепенно до конца текущего года.

Россияне надеялись, что Казахстан будет помогать им обходить санкции. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заверил, что такого шага его страна делать не будет, а россияне должны отвечать за нападение на Украину.

Уже с 7 мая российские корабли не смогут заходить в норвежские порты, кроме тех, что на архипелаге Шпицберген. Исключением стали только рыболовные суда.

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