Россияне порадовали цифровой мир очередным смешным запретом. Конечно, он направлен на самих россиян – у цивилизованного мира нет никаких причин или потребностей для использования российских цифровых продуктов.
Читайте также Финляндия обесточила дата-центр российского Яндекса
Россия без западных антивирусов
Пока российская армия несет в Украине большие потери, Путин решил, что изоляция россиян еще не завершена и пора делать более активные шаги в этом направлении.
Он решил "обеспечить информационную безопасность" России и запретить использовать антивирусы, созданные на Западе. Приказ вступает в силу 1 января 2025 года.
В документе говорится, что государственные учреждения и компании не смогут использовать антивирусы, созданные в "недружественных странах", то есть уже речь идет о всем цивилизованном мире. Также россияне собираются создать отдел ИТ-безопасности в каждом государственном учреждении и организациях.
Мир против России: последние новости
- Кроме отказа от российского газа, Финляндия готовится к более активному ограждению от российских оккупантов. Речь идет о реальном ограждении — финны хотят построить на границе с Россией забор. Какой будет протяженность забора и какие меры безопасности будут воплощены, финские пограничники пока не сообщают. Усиление оборонных мер Финляндия планирует после угроз России по вступлению финнов и шведов в НАТО.
- От российских энергоносителей намерена отказаться и Европа. Такое решение заложено в новом пакете санкций против оккупантов, оно будет воплощаться постепенно до конца текущего года.
- Россияне надеялись, что Казахстан будет помогать им обходить санкции. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заверил, что такого шага его страна делать не будет, а россияне должны отвечать за нападение на Украину.
- Уже с 7 мая российские корабли не смогут заходить в норвежские порты, кроме тех, что на архипелаге Шпицберген. Исключением стали только рыболовные суда.
Смотрите также – Китай не сможет спасти ВПК России: видео