Quetzalcoatlus northropi – это самое большое летающее существо, которое когда-либо вздымалось в небо. Первые окаменелости гиганта были обнаружены в Техасе, США, в национальном парке Биг-Бенд. Птерозавр жил в позднем меловом периоде на территории современной Северной Америки. Название Quetzalcoatlus происходит от имени ацтекского пернатого бога-змея Кетцалькоатля. Другая часть названия – "northropi" – имеет еще более интересную историю, так как происходит от фамилии американского авиаконструктора Джона Кнудсена Нортропа, основателя компании Northrop, который руководил разработкой крупных бесхвостых самолетов типа "летающее крыло", напоминающих Quetzalcoatlus.

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Летающий великан Кетцалькоатль: смотреть видео онлайн

Размеры Quetzalcoatlus northropi

Quetzalcoatlus является членом семейства Azhdarchidae – высокоразвитых беззубых птерозавров с необыкновенно длинной жесткой шеей. Вероятно, птерозавр весил от 80 до 200 килограммов, а размах крыльев достигал 11 метров! Такую же длину крыльев имеет самолет Cessna 172. Кетцалькоатль, по мнению ученых, мог набрать скорость до 130 километров в час и оставаться в воздухе до 10 дней.

Учитывая размеры "птицы" и ее вес, специалисты считают, что взлететь она могла только спрыгнув со скалы или сбежав вниз со склона.

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Человек относительно Quetzalcoatlus northropi / Фото Flickr

Стоит отметить, что птица Quetzalcoatlus northropi была не динозавром, а представителем вида пресмыкающихся мезозойской эры, которые назывались птерозавры.

Жили ли на Земле еще летающие существа подобного размера

Нет. Когда поразительный вид Quetzalcoatlus northropi вымер, ему на смену пришли другие птерозавры. Один из них – Pelagornis sandersi, которые жили 25 миллионов лет назад. Размах их крыльев составлял 7,4 метра, что значительно меньше, чем у Кетцалькоатля.