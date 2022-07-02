Работы доводят работников до проблем с психическим здоровьем – исследование

Работники заводов в результате роботизации производства получают меньше производственных травм, однако есть и негативные последствия. Оказалось, что в результате введения роботов работники сталкиваются с рядом психологических проблем и испытывают проблемы с алкоголем.

К такому неутешительному выводу пришла группа исследователей из Питтсбургского и Принстонского университетов, Свободного университета Берлина и Института североамериканских исследований Джона Ф. Кеннеди (Германия).

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Ученые отмечают, что до сих пор очень мало известно о влиянии роботов на физическое и психическое здоровье человека. С одной стороны они могут брать на себя некоторые из самых напряженных, физически интенсивных и рискованных задач, снижая риск для рабочих. С другой стороны, конкуренция с работами усиливает давление на людей, опасающихся потерять работу или столкнуться с необходимостью пройти переподготовку.

Подробнее об исследовании

Научные сотрудники анализировали данные о производственных травмах, полученных американскими рабочими: путем автоматизации уровень травматизма снижался на 1,2 случая на сто работников в год. В то же время в регионах, где работы чаще работали бок о бок с человеком, ученые обнаружили рост смертности от наркотиков и алкоголя – плюс 37,8 случая на 100 тысяч человек ежегодно. Там же наблюдался небольшой подъем числа самоубийств и обращений из-за проблем с психическим здоровьем.

Затем, изучив влияние робототехники на рабочих в Германии, исследователи пришли к странному выводу: в этой стране сотрудники предприятий не испытывали пагубного влияния на психику и благополучие из-за внедрения роботов. Между тем случаев травматизма там стало меньше на пять процентов, а физическая нагрузка на производстве снизилась на четыре процента.

В Германии действует более строгое законодательство по защите занятости. В обоих случаях работы положительно повлияли на физическое здоровье рабочих, снижая травматизм и связанную с работой инвалидность. Но в условиях, когда сотрудники предприятий были менее защищены, конкуренция с работами коррелировала с проблемами психического здоровья,

– объясняют ученые.

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В результате авторы работы сделали вывод, что роботизация и автоматизация производств, несмотря на все преимущества, могут плохо сказаться на психике и благополучии рабочих. И государственные институты рынка труда должны взять на себя ответственность, чтобы обезопасить людей.