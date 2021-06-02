Самой большой птицей современности считается обычный страус, который может иметь вес 145 килограммов. Из летающих птиц крупнейшими считаются андский кондор (размах крыльев 3,3 метра), странствующий альбатрос (размах крыльев до 3,5 метров), амстердамский альбатрос (размах крыльев до 3,4 метра), королевский альбатрос (размах крыльев до 3,2 метра) и кудрявый пеликан (размах крыльев до 3,5 метров). Но в древности были птицы, значительно больше современных.

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Подборка вымерших исполинских птиц прошлого

Орел Хааста

Гигантский орел, который жил на островах Новой Зеландии.

Вес орла мог достигать 16 килограммов. Размах крыльев был небольшим относительно веса тела – до 3 метров. Когти Хааста могли достигать длины 11 сантиметров.

Небольшой размах крыльев, возможно, компенсировался их большей шириной. Орел Хааста таким образом адаптировался к активному полету в густых лесах. Также, скорее всего, орел имел большой хвост, который также компенсировал небольшую площадь крыльев.

Рост веса, по мнению исследователей, вызван весом их типичной добычи – моа, которые могли весить до 250 килограммов.

Вымерли орлы Хааста в 16 – 17 веке. Колонисты завезли на острова Новой Зеландии крыс и кошек, которые уничтожали яйца птиц. Кроме того, охота народа маори на моа повлекла их вымирание. Соответственно, для орла Хааста не стало добычи.



Орел Хааста атакует моа / Фото Wikipedia

Моа

Добыча орлов Хааста. На островах Новой Зеландии жили 9 видов моа. Некоторые из них могли вырастать до 3,5 метров в высоту при весе в 250 килограммов.

Вымерли моа в следствие деятельности человека – маори охотились на них. Моа были довольно легкой добычей для опытных охотников.



4 вида моа по сравнению с человеком / Фото Wikipedia

Слоновые птицы

Эпиорнисы, которых также называют "слоновыми птицами", внешне походили на моа.

Летать эпиорнисы не могли. И хотя они внешне напоминали моа, но были ниже и значительно массивнее. Вес слоновой птицы мог достигать 700 килограммов.

Причины и время вымирания гигантских птиц точно неизвестны. Скорее всего, исчезли птицы из-за деятельности людей. Но нельзя четко сказать почему именно: из-за охоты, из-за уничтожения яиц или из-за уменьшения ареала жизни вследствие человеческой деятельности. Вероятно, что последние эпиорнисы могли жить на Мадагаскаре в 17 – 18 веке.

Близкие родственники эпиорнисов – современные птицы киви из Новой Зеландии.

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Скелет и яйцо Aepyornis maximus / Фото Wikipedia

Дроморнис

Гигантская нелетающая птица, представитель мегафауны Австралии. У дроморниса были огромные ноги, однако это не делало его хорошим бегуном. Высота птицы достигала 3 метров. Вес птицы достигал 500 килограммов.

Ученые не уверены в том, что именно ела гигантская птица: питалась она растениями или была всеядной.

Вымерли дроморнисы около 30 тысяч лет назад. Точные причины неизвестны, но ученые предполагают, что это могло произойти из-за проигрыша эволюционных соревнований другим птицам. Конкуренты были меньше и проворнее, быстрее успевали найти еду. Из-за этого дроморнисы могли терять кормовую базу. Не исключено, что исчезновению дроморнисов поспособствовал человек.

Близкими родственниками гигантских птиц являются гуси и утки.



Дроморнис / Фото Wikipedia

Leptoptilos falconeri

Гигантская птица семейства аистовых. Внешне напоминала современного марабу. Высота Leptoptilos falconeri достигала 2 метров, а вес мог достигать 20 килограммов. Доисторический марабу имел короткие крылья, поэтому, вероятно, не мог далеко летать.

Ареал жизни птицы, как считают ученые, был широк: Африка, Азия, юг Европы и Южная Америка.

Вымер Leptoptilos falconeri около 2,6 миллиона лет назад.

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Leptoptilos robustus внешне был очень похож на Leptoptilos falconeri, отличался лишь несколько меньшим размером / Фото Wikipedia

Аргентавис

Это одна из самых больших летающих птиц на Земле за всю ее историю. Жил аргентавис на просторах современной Южной Америки примерно 5 – 8 миллионов лет назад. Эта величественная аргентинская птица имела высоту до 1,8 метра. Вес достигал 72 метров. Размах крыльев великан имел впечатляющий – до 6,5 метров.

Ученые до сих пор не могут сойтись во мнении, чем преимущественно питался аргентавис: падалью или был активным хищником.



Аргентавис, реконструкция / Фото Сolibris

Pelagornis sandersi

Вымершая птица, которая имеет наибольший размах крыльев среди всех птиц, которые когда-то существовали.

Очевидно, пелагорнис был морской птицей. При весе 20 – 40 килограммов птица имела размах крыльев до 7,4 метра. Она ловила потоки воздуха и летала над водой. Увидев добычу, пелагорнис опускался вниз и хватал ее клювом, который имел ряд зазубрин, которые зовутся "псевдозубами". Считается, что рацион великана состоял из рыбы и кальмаров.

Вероятно, взлететь Pelagornis sandersi мог, лишь спрыгнув с возвышения.

Вымер пелагорнис 4 миллиона лет назад.



Сравнение двух крупнейших птиц современности (кондора и альбатроса) и Pelagornis sandersi / Фото Wikipedia