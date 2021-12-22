Несмотря на пандемию коронавируса, количество запусков в мире не уменьшилось. Более того, количество только возросло. Например, в 2018 году было осуществлено 114 стартов, в 2019 – 102, а в 2020 – 114. 2021 год еще до своего окончания может "похвастаться" 136 орбитальными запусками (126 – успешных).

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Самые интересные космические события 2021 года на Земле и выше линии Кармана

Следует отметить, что рост количества запусков не в последнюю очередь обусловлен наращиванием космических мощностей Китаем. В Поднебесной планировали осуществить более 40 пусков в этом году и план был выполнен. И большой вклад принадлежит, конечно, SpaceX – компания осуществила только 17 запусков ракетоносителя Falcon 9 в 2021 году отправив на орбиту спутники Starlink. Всего эта ракеты осуществила 30 пусков в 2021 году (по состоянию на 19 декабря). Это больше, чем любая другая ракета-носитель в мире.



Старт Falcon 9 со спутниками Starlink / Фото SpaceX

Зима 2021 года

SpaceX также отличилась в январе, когда стало известно о приобретении двух морских нефтедобывающих платформ, стоимостью 3,5 миллиона долларов каждая. Они получили названия в честь спутников Марса – "Фобос" и "Деймос". Ожидалось, что уже в 2022 году "Деймос" начнет работать как плавучий космодром.

В феврале "спейсы" снова ярко напомнили о себе, продемонстрировав эффектный полет и взрывное приземления Starship SN9, который повторил судьбу SN8. А пока SpaceX тестировали прототип планетолета, в Европейском космическом агентстве (ESA) объявили о первом за 11 лет наборе астронавтов.

Старт, полет и приземление Starship SN9: смотрите видео

Но февраль 2021 года отметился не только взрывом "Старшипа". Этот месяц по праву можно назвать "марсианским", ведь на орбиту вокруг Красной планеты вышли сразу два космических аппарата и совершил посадку марсоход:

9 февраля на орбиту вышел зонд Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") . Сам аппарат был запущен 19 июля 2020 года.

. Сам аппарат был запущен 19 июля 2020 года. На следующий день, 10 февраля 2021 года, на околомарсианскую орбиту успешно выходит китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) Tianwen-1 ("Тяньвень-1") , которая имела на борту посадочную платформу с марсоходом и была запущена 23 июля 2020 года. Очень скоро "Тяньвэнь" порадовал землян великолепными фотографиями Марса.

, которая имела на борту посадочную платформу с марсоходом и была запущена 23 июля 2020 года. Очень скоро "Тяньвэнь" порадовал землян великолепными фотографиями Марса. Но главное событие произошло 18 февраля – посадка марсохода Perseverance. Во время примарсения "Перси" проводил видеозапись, что позволило нам лицезреть первое в истории видео с Марса. Также впервые была получена звукозапись с Красной планеты.

Обратите внимание! Посадка марсохода Perseverance происходила, в том числе, благодаря парашюту. Как оказалось, изображение на нем – это скрытое послание, которое люди быстро разгадали.

Посадка марсохода Perseverance на Марс: смотрите видео

Были зимой 2021 года и плохие новости: на Международной космической станции (МКС) обнаружили 6 трещин, которые были расположены на российском сегменте. Но окончание февраля было положительным и прекрасным, ведь зонд Parker Solar Probe пронесся мимо Венеры, сделав замечательные фотографии.



Зонд Parker Solar Probe пролетает мимо Венеры / Фото NASA

Весна 2021 года

Весна началась с позитива – глава компании Rocket Lab Питер Бек выполнил свое обещание и съел собственную бейсболку. Такое неординарное событие возникло из-за обещания Бека съесть свою кепку, если компания сможет вернуть первую ступень ракеты. Но, откровенно говоря, все изысканное блюдо мужчина не осилил и съел лишь маленький кусочек.

Питер Бек ест собственную бейсболку: смотрите видео

Сразу за Питером Беком напомнили о себе и в SpaceX – компания провела почти успешные испытания прототипа планетолета Starship SN10. Дело в том, что "Старшип" успешно полетел и приземлился, но, спустя примерно восемь минут после посадки, взорвался. Илон Маск назвал причиной взрыва недостаточную мощность двигателей, что привело к более жесткому приземлению, чем должно было бы быть.

Полет, посадка и взрыв Starship SN10: смотрите видео

Starship SN11 полетел не так эффектно, как SN10. Созерцанию этого нетривиального события помешал туман, который окутал стартовую площадку и окрестности. Поэтому все, что увидели люди – это вспышка и обломки прототипа, которые падали на землю, а сам взрыв остался "за кадром". Причиной неудачи, по словам Маска, стал взрыв в турбонасосе.

Взрыв Starship SN11: смотрите видео

Новости о SpaceX на этом далеко не заканчиваются, ведь в апреле 2021 года стало известно, что компания победила в конкурсе NASA и была выбрана Агентством как разработчик космического корабля, который высадит людей на Луне. Для этого Маск планировал использовать модификацию "Старшипа". Тогда никто не знал, что с этого начнется целая эпопея, ведь проигравшая сторона не собиралась сдаваться.

Успехи человечества ощущались и на Марсе, ведь там свой первый полет совершил маленький вертолет Ingenuity. Так человечество совершило первый нереактивный полет на другом космическом теле.

Интересный факт! На дроне Ingenuity прикреплен маленький клочок обшивки самолета Wright Flyer братьев Райт, которые совершили первый полноценный полет в истории.

Скоро Ingenuity совершил второй и третий полеты. Успех вертолета продолжил марсоход Perseverance, который смог добыть кислород на Марсе.

Полет на Ingenuity Марсе: смотрите видео

Отличился весной 2021 года и Китай, который вывел на орбиту первый модуль национальной космической станции. Без конфузов не обошлось, ведь Поднебесная совершенно не позаботилась о безопасности и обломки ракетоносителя кружили по орбите, а специалисты некоторое время не могли определить, куда именно они упадут. Позже в Пекине заявили, что обломки упали в ночь с 8 на 9 мая 2021 года возле Мальдивских островов.

Вскоре Китай уже порадовал людей хорошими новостями, ведь стало известно, что посадочная платформа вместе с китайским марсоходом успешно совершила посадку на Марс и вскоре передала первые фотографии. Позже марсоход спустился с платформы, чтобы начать исследовать новое для Поднебесной космическое тело.



Фотография посадочной платформы, сделанная китайским марсоходом / Фото CNSA

Обратите внимание! Космическая компания Blue Origin весной 2021 года начала продавать билеты на суборбитальный космический полет на корабле New Shepard. Но обо всех космических туристических полетах в этом году можно будет прочитать в отдельном материале, который вскоре выйдет.

Но не только хорошие известия звучали со стороны Джеффа Безоса и Blue Origin:

Как упоминалось ранее, контракт на доставку астронавтов на Луну выиграла SpaceX. Blue Origin, в составе команды National Team, обжаловала это решение NASA, настаивая, что Агентство должно выбрать еще одного участника. Из-за этой жалобы действие контракта со SpaceX было приостановлено, что влияло на график всей программы.

Позже, летом, Джефф Безос предложит NASA покрыть часть расходов Агентства на разработку лунного лендера, но это не принесет миллиардеру желаемых результатов.

Уже в конце июля жалоба Blue Origin будет отклонена Счетной палатой США и контракт останется за SpaceX.

В октябре Комитет по ассигнованиям Сената США потребовал от NASA, чтобы Агентство выбрало "второго игрока". Параллельно с этим финансирование программы по высадке человека на Луну (Human Landing System) увеличили всего на 100 миллионов, чего явно недостаточно для двух "игроков".

Параллельно с этими событиями, в октябре 2021 года, происходила "судебная драка" между NASA и Blue Origin, которую последние проиграли.

Но пока еще лето не наступило и до конфликта между Blue Origin и NASA осталось несколько месяцев, произошло другое знаковое событие – полностью успешный запуск и посадка Starship SN15. Все прошло без привычных взрывов. Но, к сожалению, после этого невероятного события наступило время долгого затишья в полетах Starship.

Полет и посадка Starship SN15: смотрите видео

Конец весны 2021 года выдался для космической отрасли несколько грустным – МКС столкнулась с обломком мусора. Под удар попала роботизированная "рука" Canadarm2, которая, к счастью, серьезных повреждений не получила и продолжает функционировать.

Лето 2021 года

Начало лета 2021 года также отличился новостью, которая, с одной стороны, может свидетельствовать о приближающейся "смерти" аппарата, а с другой стороны – свидетельствует об оригинальном и нетривиальном подходе специалистов к решению проблем. Речь идет о марсианском исследовательском аппарате InSight, солнечные панели которого покрыл слой пыли. Чтобы восстановить энерговыработку, команда зонда решила насыпать на панели песок. Невероятно, но это дало положительный результат.

Зонд InSight насыпает на себя песок: смотрите видео

Космические аппараты порадовали и другими замечательными новостями. Например, в начале июня 2021 года автоматическая межпланетная станция Juno ("Юнона") совершила близкий пролет возле самого большого спутника в Солнечной системе – Ганимеда. Аппарату удалось сделать замечательные фотографии, а специалисты NASA объединили их в поразительное видео.

Вскоре после пролета "Юноны" напомнил о себе Китай, отправив на свою национальную космическую станцию первый экипаж в составе трех тайконавтов. Позже, в начале июля, космонавты совершат семичасовой выход в открытый космос.

Но больше всего "засветилась" в космосе летом 2021 года Россия и ее "Наука":

"Новый" модуль должен был заменить модуль "Пирс", который отстыковали 26 июля 2021 года и он позже частично сгорел в атмосфере.

Сама же "Наука" была запущена еще 21 июля и там не обошлось без проблем.

29 июля 2021 года модуль "успешно" пристыковался к МКС.

И уже после стыковки российская "Наука" показала, чего она стоит и внепланово и "самовольно" включила двигатели. На МКС возникла критическая ситуация, которую удалось исправить после того, как модуль исчерпал запасы топлива. За 44 минуты станция сделала полтора оборота (которых не должно было быть), а эффект внештатного действия двигателей "Науки" пытались компенсировать двигатели модуля "Звезда" и корабля "Прогресс МС-17". К счастью, на этом "летние плохие новости" закончились.



Модуль "Наука" с пристыкованным кораблем "Союз МС-18" / Фото NASA Johnson

В августе произошло знаковое событие – первое объединение Starship и Super Heavy, который должно выполнять роль первой ступени. Размеры конструкции впечатляли, ведь общая высота составила 120 метров.

Вскоре после объединения Starship и Super Heavy состоялся пролет космического аппарата с благозвучным названием BepiColombo около Венеры. Фотографии, сделанные зондом, специалисты ESA объединили в одно замечательное видео.



Starship готовятся присоединить к бустеру Super Heavy / Фото SpaceX

Осень 2021 года

Осень 2021 года "открыл" первый и, к сожалению, неудачный запуск ракеты-носителя Alpha компании Firefly Aerospace, которая принадлежит украинскому предпринимателю Максиму Полякову. Оказалось, что после старта один из двигателей ракеты работал некорректно, что сделало невозможным дальнейший полет, поэтому ракету контролируемо взорвали командой из Центра управления. Позже появилось детальное видео запуска.

Позже, 9 сентября, на Международной космической станции произошла очередная внештатная ситуация – пожарная тревога. Виновником происшествия снова стала Россия, ведь именно в ее модуле "Звезда" произошло задымление и сработали соответствующие датчики.

Конец сентября ознаменовался интересным научным достижением – фиксацией марсианским стационарным зондом InSight трех марсотрясений. Как видите, очистка солнечных панелей от пыли песком принесла результаты и аппарат остался в рабочем состоянии.

А вот начало октября отметилось новым пролетом у далекого космического тела. На этот раз BepiColombo достиг самой маленькой планеты Солнечной системы – Меркурия. Конечно же, нельзя пролететь возле далекой планеты, не сделав несколько фотографий. И конечно же, эти фотографии объединили в видео.



Возле Меркурия BepiColombo / Фото ESA

Но октябрь запомнился и одним важным запуском – стартом аппарата "Люси", который будет исследовать "троянские" астероиды Юпитера. Миссия очень важная, ведь должна раскрыть ученым некоторые тайны как формирования Солнечной системы в целом, так и образования отдельных ее "фрагментов". Тем временем Южная Корея еще не "летает так высоко", а лишь впервые запускает свою новую полностью отечественную ракету-носитель Nuri. Обидно, но запуск был не полностью успешным.

Но гораздо дальше, на расстоянии около 385 тысяч километров от Земли, произошло другое событие – там, на полярной окололунной орбите (селеноцентричной) едва не столкнулись два космических аппарата: американский LRO и индийский Chandrayaan-2. Конечно же, опасности избежали.

В начале ноября появилась информация о том, какие цели будет преследовать научное сообщество в следующие десять лет. Оказалось, что одной из ключевых таких целей является поиск внеземной жизни.

Вскоре произошло еще одно важное событие – в открытый космос впервые вышла китайская женщина. Но, пока даже Поднебесная мирно осваивает космическое пространство, Россия снова попадает у скандал. На этот раз наш агрессивный сосед своей ракетой сбил собственный спутник, что стало причиной образования огромного количества обломков, которые угрожают как МКС, так и Китайской космической станции. Позже Россия подтвердила факт испытания противоспутникового оружия. Хотя это событие очень напоминает сценарий фильма "Гравитация", но, к счастью, пока что никаких столкновений с этими обломками не произошло.

Ближе к концу ноября о новом наборе астронавтов было объявлено в Японии. Вероятно, что как и Европа, так и "Страна восходящего Солнца" готовятся к полетам на Луну. Через несколько дней после этого происходит еще один значимый запуск года – старт амбициозной миссии DART, которая буквально нацелена на небольшой астероид, в который аппарат должен врезаться.

Конец осени 2021 года было замечательным и ярким, ведь рисунок восьмилетней украинки Ярины Закалюжки выиграл в конкурсе Европейского космического агентства и будет нанесен на ракетоноситель Ariane 5, которая в 2022 году отправит к Юпитеру и его спутникам автоматическую межпланетную станцию JUICE. Рисунок Ярины был выбран жюри среди сотен других изображений, которые нарисовали дети из 63 стран мира. Так держать, Ярина!



Рисунок Ярины Закалюжки, который стал победителем в конкурсе / Фото ESA

Зима 2021 года

Космическую зиму 2021 года "открыла" презентация новейшей ракеты "Нейтрон" от компании Rocket Lab. На этот раз глава компании Питер Бек был без бейсболки, поэтому ничего несъедобного потреблять миллиардеру не пришлось. Сам же носитель Neutron начнет доставлять полезный груз на орбиту с 2024 года.

После презентации "Нейтрона" произошло другое событие – NASA сформировало отряд кандидатов в астронавты. В ряды этой 23-й группы попали шесть мужчин и четыре женщины. Они будут проходить интенсивные тренировки, чтобы доказать свое право полететь в космос.

А 15 декабря человечество как никогда раньше приблизилось к Солнцу, ведь зонд Parker Solar Probe сблизился с нашим светилом на такое малое расстояние, чего раньше не делал ни один другой искусственный человеческий аппарат.

Год еще не завершился и эти итоги выйдут раньше, чем состоится едва ли не самый главный запуск года – старт легендарного долгостроя NASA, который называется "Джеймс Уэбб". Космическая обсерватория прошла очень долгий путь, преодолев много преград и даже сравнялся с "Хабблом" в цене еще до того, как попала в космос. Наконец запуск запланирован (после очередного переноса) на 24 декабря 2021 года. Редакция Техно 24 "держит кулаки" и желает телескопу достичь своей гало-орбиты.