Провайдеры операторы не будут отключать интернет за неуплату
Источник:dev.ua
Заместитель главы Комитета цифровой трансформации и председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщил, что украинцам не отключат интернет за неуплату.
Фадиенко отметил, что пользователи мобильной связи и абоненты сетей фиксированного доступа не будут отключены от интернета за неуплату.
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Имеем договоренность, что большое количество фиксированных (кабельных) операторов провайдеров, не будет выключать своих абонентов, в случае окончания денег на счете. Тоже самое, два мобильных оператора,
– отметил он.
В то же время депутат попросил украинцев бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.
Стоит подготовиться к непредсказуемым ситуациям, а также подготовить свою технику. Мы собрали несколько мессенджеров, которые способны работать офлайн на небольшом расстоянии. Внимательно прочитайте этот материал и подготовьте свой смартфон.