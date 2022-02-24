Фадиенко отметил, что пользователи мобильной связи и абоненты сетей фиксированного доступа не будут отключены от интернета за неуплату.

Важно! Как подготовить смартфон к работе без интернета и мобильной связи

Имеем договоренность, что большое количество фиксированных (кабельных) операторов провайдеров, не будет выключать своих абонентов, в случае окончания денег на счете. Тоже самое, два мобильных оператора,

– отметил он.

В то же время депутат попросил украинцев бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.

Стоит подготовиться к непредсказуемым ситуациям, а также подготовить свою технику. Мы собрали несколько мессенджеров, которые способны работать офлайн на небольшом расстоянии. Внимательно прочитайте этот материал и подготовьте свой смартфон.