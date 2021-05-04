Телескоп носит название Test-Bed Telescope 2 (TBT2). Расположен 56-сантиметровый TBT2 в Чили, в Европейской южной обсерватории. Будет работать он в тандеме с аналогичным телескопом TBT1, который расположен в Себреросе, Испания.
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TBT2 среди других телескопов Европейской южной обсерватории / Фото ESA
Хотя сами телескопы имеют достаточно стандартную конструкцию, они позволят нам разрабатывать и тестировать алгоритмы, дистанционное управление и методы обработки данных, которые наша будущая сеть телескопов Flyeye будет использовать для проведения автоматизированных ночных съемок всего неба
– отметил руководитель проекта Клеменс Гиз.
В качестве первой цели для наблюдений выбрали галактику NGC 5128, которую также называют Центавр А.
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Первая фотография телескопа, в центре которой – галактика Центавр А / Фото ESA
Что известно о сети телескопов Flyeye
- Всего должно быть четыре таких телескопа.
- Первый Flyeye должен быть построен в Сицилии в 2022 году.
- Сеть будет полностью автоматизированной.
- При разработке телескопа инженеры вдохновлялись глазом мухи.
Что известно о целях наблюдения Flyeye
- На сегодняшнее время открыто более 900 тысяч астероидов.
- 25 тысяч объектов так или иначе сближаются с Землей.
- Более 1 100 астероидов внесены в список риска. Для этих тел существует ненулевая вероятность столкновения с Землей.
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