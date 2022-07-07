Интересно, что оригинальная новость, ранее находившаяся на сайте ITHome, теперь недоступна. Вероятно, издание удалило ее. Однако причины непонятны.
Будет похож на большой смартфон: один из директоров Xiaomi рассказал о будущих электромобилях.
Электромобиль от Xiaomi
Пока известно, какими будут машины от Xiaomi в итоге. Прототип, замеченный на дороге – вероятно, в Китае – построен на базе популярного в стране электромобиля BYD Han. Компания взяла его корпус за основу и установила внутрь собственное оборудование.
Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome
Как уже понятно, в авто будут реализованы функции системы автономного вождения – автопилот. На это указывают и снимки, на которых видна внутренняя "начинка": в багажнике находится коммутационная и измерительная аппаратура. На крыше – большой лидар. Пока оборудование выглядит габаритным и неудобным, однако до финального релиза все должно измениться.
Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome
Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome