Интересно, что оригинальная новость, ранее находившаяся на сайте ITHome, теперь недоступна. Вероятно, издание удалило ее. Однако причины непонятны.

Будет похож на большой смартфон: один из директоров Xiaomi рассказал о будущих электромобилях.

Электромобиль от Xiaomi

Пока известно, какими будут машины от Xiaomi в итоге. Прототип, замеченный на дороге – вероятно, в Китае – построен на базе популярного в стране электромобиля BYD Han. Компания взяла его корпус за основу и установила внутрь собственное оборудование.



Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome

Как уже понятно, в авто будут реализованы функции системы автономного вождения – автопилот. На это указывают и снимки, на которых видна внутренняя "начинка": в багажнике находится коммутационная и измерительная аппаратура. На крыше – большой лидар. Пока оборудование выглядит габаритным и неудобным, однако до финального релиза все должно измениться.



Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome

Источник предполагает, что многие из тестирующихся сегодня датчиков будут и в серийной версии, но вряд ли можно будет рассчитывать на автономность как у Tesla.

Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome

Напомним, ранее Лу Вейбинг рассказал на своей странице в соцсети Weibo о планах и стратегиях, касающихся будущих автомобилей компании. Затронул, в частности, магазины, где их будут продавать. Компания планирует продавать автомобили своими силами в своих фирменных магазинах Xiaomi Mi Home. Для этого изменят подход к их строительству и начнут проектировать большие помещения, которые смогут вмещать автомобили. Кроме того, президент Xiaomi Group China добавил, что умный электромобиль Xiaomi будет похож на большой смартфон, который будет щедро набит множеством умных функций.