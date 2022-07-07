Интересно, что оригинальная новость, ранее находившаяся на сайте ITHome, теперь недоступна. Вероятно, издание удалило ее. Однако причины непонятны.

Будет похож на большой смартфон: один из директоров Xiaomi рассказал о будущих электромобилях.

Электромобиль от Xiaomi

Пока известно, какими будут машины от Xiaomi в итоге. Прототип, замеченный на дороге – вероятно, в Китае – построен на базе популярного в стране электромобиля BYD Han. Компания взяла его корпус за основу и установила внутрь собственное оборудование.

Самоуправляемый автомобиль Xiaomi
Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome

Как уже понятно, в авто будут реализованы функции системы автономного вождения – автопилот. На это указывают и снимки, на которых видна внутренняя "начинка": в багажнике находится коммутационная и измерительная аппаратура. На крыше – большой лидар. Пока оборудование выглядит габаритным и неудобным, однако до финального релиза все должно измениться.

Самоуправляемый автомобиль Xiaomi
Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome

Источник предполагает, что многие из тестирующихся сегодня датчиков будут и в серийной версии, но вряд ли можно будет рассчитывать на автономность как у Tesla.

Самоуправляемый автомобиль Xiaomi / Фото ITHome