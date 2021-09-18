Прототип консоли предназначен для разработчиков. За такую "печку для пиццы" попросили 6050 евро.

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Что известно

Во избежание модерации лот назвали "Sony PS5 PizzaStation 5 устройство для приготовления пиццы".

Прототип PS5 под видом устройства для пиццы / Источник PPE

Такие гаджеты очень редкие, а потому очень ценные у коллекционеров. Они направляются разработчикам игр еще до официального релиза финальной модели, чтобы те могли начинать создавать и тестировать свои проекты заранее. Такой подход позволяет в некоторых случаях избежать большой задержки между выходом консоли и игр для нее.

Напомним, PlayStation 5 вышла 12 ноября 2020 года и сразу же столкнулась с дефицитом, который не удалось преодолеть и сегодня. Спрос на консоль был настолько большим, что компания просто не успевала изготавливать и поставлять в магазины новые экземпляры. Кроме того, в игру вступили перекупщики, которые мгновенно разбирали доступные консоли, а затем перепродавали их по завышенным ценам.