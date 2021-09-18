Прототип консоли предназначен для разработчиков. За такую "печку для пиццы" попросили 6050 евро.
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Что известно
Во избежание модерации лот назвали "Sony PS5 PizzaStation 5 устройство для приготовления пиццы".
Прототип PS5 под видом устройства для пиццы / Источник PPE
Такие гаджеты очень редкие, а потому очень ценные у коллекционеров. Они направляются разработчикам игр еще до официального релиза финальной модели, чтобы те могли начинать создавать и тестировать свои проекты заранее. Такой подход позволяет в некоторых случаях избежать большой задержки между выходом консоли и игр для нее.