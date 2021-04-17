Стоит отметить, что пикап по своей концепции, довольно утилитарный тип автомобилей, но в случае с Cybertruck имеющиеся прототипы или фигурировали на разного рода мероприятиях в статическом состоянии, или доставляли главу Tesla Илона Маска в ресторан в Лос-Анджелесе, и такую среду обитания было сложно назвать "естественной".

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Что изменилось в Cybertruck

Новые фото прототипа Cybertruck на строительной площадке не позволяют выявить каких-либо изменений во внешности по сравнению с предыдущими экземплярами. От планов уменьшить габаритные размеры пикапа Tesla отказалась в прошлом году. Инженеры компании должны были внести усовершенствования в пневматическую подвеску пикапа, но об этих изменениях судить по фото нельзя.

Илон Маск пообещал, что обновленная версия Cybertruck будет продемонстрирована в текущем квартале, и у нее не будет дверных ручек. Экземпляр на фотографии их сохранил, что указывает на его принадлежность к ранней версии. Сам Маск тоже на этой неделе посетил Остин – административный центр штата Техас, где и возводится новый завод Tesla.

Первоначальный план предполагал, что серийное производство пикапов Cybertruck начнется в конце 2021 года, но глава Tesla уже предупредил, что не исключает задержки до следующего года. Много технических решений, которые компания намерена реализовать при серийном производстве Cybertruck, представляют определенные сложности – достаточно вспомнить кузовные панели из нержавеющей стали. Да и предприятие в Техасе еще далеко от готовности, поэтому условий для начала выпуска пикапа пока нет.