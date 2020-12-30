В Twitter-аккаунте Apple Demo опубликовали фотографии устройства, которое было прототипом Apple Watch первого поколения. Ранний образец умных часов скрыт в защитном чехле.

Особенности гаджета

Можно заметить, что устройство не имеет уже легендарного колесика управления Digital Crown, а на левой грани располагаются две кнопки. Кроме того, на самом чехле присутствует одна большая кнопка, которая, вероятно, выполняет функции клавиши "Домой", сообщает 24 канал.

Интересно Свежие данные о гибком iPhone: Apple может разочаровать пользователей

Странно, что что-то подобное все еще может существовать, не будучи уничтоженным,

- прокомментировал фото Apple Demo.

В роли программного обеспечения в прототипе установлена ранняя версия watchOS 1.0 с будущим интерфейсом ОС. Туда загружены разные программы, в том числе приложение Lisa Tester с изображением Лизы Симпсон (вероятная ссылка на компьютер Apple Lisa).

Фото прототипа Apple Watch

Стоит отметить, что впервые похожие фотографии на странице Apple Demo появились еще в сентябре 2020 года. В апреле один из дизайнеров Apple, который принимал участие в процессе разработки умных часов, признался, что первым прототипом Apple Watch был iPod nano шестого поколения, прикрепленный к обычному ремешку.