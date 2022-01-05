Прототип футуристического мультикоптера Volar совершил первый полет
Источник:New Atlas
Компания Bellwether Industries построила и опробовала один из самых необычных прототипов электрического аппарата вертикального взлета и посадки. Мультикоптер Volar в масштабе 1:2 уже совершил первый полет, видеодоказательство должно появиться в этом месяце.
Электрическая силовая установка в виде туннельных вентиляторов скрыта от глаз, но, судя по изображениям, можно предположить, что двигателей четыре, они зафиксированы и не могут изменять направление тяги. Никаких других пропеллеров в конструкции не видно – ни маршевых двигателей, ни резервных.
Интересно Лучший подарок для семьи – телевизор от Samsung
Особенности мультикоптера Volar
В кабине хватит места на четырех пассажиров, если аппарат когда-нибудь будет построен в полную величину, а сам Volar станет значительно больше автомобиля, шириной около 3,2 метра. Bellwether планирует продавать его частным клиентам для полетов внутри города.
Мультикоптер Volar / Фото Bellwether Industries
Отсутствие внятных технических подробностей и фантастический дизайн наводят на мысль, что Volar может оказаться очередной фантазией конструкторов, которая на практике превратится просто в большой квадрокоптер с кабиной.
Мультикоптер Volar: смотрите видео онлайн