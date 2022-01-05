Электрическая силовая установка в виде туннельных вентиляторов скрыта от глаз, но, судя по изображениям, можно предположить, что двигателей четыре, они зафиксированы и не могут изменять направление тяги. Никаких других пропеллеров в конструкции не видно – ни маршевых двигателей, ни резервных.

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Особенности мультикоптера Volar

В кабине хватит места на четырех пассажиров, если аппарат когда-нибудь будет построен в полную величину, а сам Volar станет значительно больше автомобиля, шириной около 3,2 метра. Bellwether планирует продавать его частным клиентам для полетов внутри города.



Мультикоптер Volar / Фото Bellwether Industries

Предпологаемая максимальная скорость аппарата 220 км/ч, а заряда должно хватить на 60-90 минут полета. Максимальная грузоподъемность 600 кг, включая аккумулятор и всех на борту.

Отсутствие внятных технических подробностей и фантастический дизайн наводят на мысль, что Volar может оказаться очередной фантазией конструкторов, которая на практике превратится просто в большой квадрокоптер с кабиной.

Мультикоптер Volar: смотрите видео онлайн