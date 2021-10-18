Такое решение было принято научной командой Массачусетского технологического института. Ученые считают, что разрыв в диске образовался около 4,5 миллиарда лет назад и был расположен на месте современного Главного пояса астероидов или еще дальше. Теория базируется на исследовании имеющихся метеоритов – углеродистых и неуглеродистых хондритов.

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Современное расположение объектов в поясе астероидов; снизу расположена шкала расстояний относительно Солнца в астрономических единицах / Фото Wikipedia

Огромный разрыв в протопланетном диске Солнца

Современная "сердцевина" Главного пояса астероидов занимает участок примерно от 2 до 3,5 астрономических единиц от Солнца (299,2 – 523,6 миллиона километров), где расположены примерно 93% объектов всего Пояса. Обнаруженный учеными разрыв в протопланетном диске существовал на расстоянии примерно 3 – 7 астрономических единиц от Солнца (448,8 миллиона километров – 1,047 миллиарда километров).

Наблюдая за протопланетными дисками других звезд, промежутки у них не кажутся диковинкой. Но был ли такой разрыв в диске Солнца до сих пор было неизвестным. Проанализировав многочисленные метеориты, которые падают на поверхность Земли, ученые заметили интересную закономерность – "изотопную дихотомию". Она проявляется в наличии всего двух комбинаций определенных изотопов. Почти никогда эти комбинации не встречаются вместе в одном метеорите.

Позже ученые проанализировали магнитные поля хондр в метеоритах. Сначала были проанализированы магнитные поля неуглеродистых хондритов, а затем – углеродистых. Для этого использовали так называемое SQUID – сверхпроводящее устройство квантовой интерференции (superconducting quantum interference device).

Ученые ожидали, что у углеродистых хондритов магнитное поле будет слабее, ведь они сформировались на более дальнем расстоянии от Солнца, чем их "братья". Но оказалось, что все наоборот – у неуглеродистых хондритов магнитное поле было слабее, а не сильнее.

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В чем причина разницы магнитного поля хондр?

Магнитное поле планетной системы является мерой скорости ее аккреции или количества газа и пыли, которые она может притянуть к себе. Судя по исследованиям магнитных полей углеродистых хондритов, внешняя область Солнечной системы должна была наращивать гораздо больше массы, чем внутренний регион.

Используя компьютерное моделирование, команда пришла к выводу, что наиболее вероятным объяснением несоответствия в темпах аккреции является наличие раскола между внутренним и внешним регионом протопланетного диска, который мог бы уменьшить количество газа и пыли, которые поступали к Солнцу из внешних регионов.

Ученые не уверены относительно причин формирования такого "пробела". Вполне вероятно, что его появление вызвало гравитационное воздействие Юпитера.