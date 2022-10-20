Новые эксперименты показали, что в характеристиках этой элементарной частицы есть непонятная наукой аномалия, что подвергает сомнению надежность фундамента мироздания в нашем понимании.

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Что мы знаем

Современная теория свидетельствует, что протон состоит из таких субатомных частиц как кварки и глюоны. Путем сильного взаимодействия связка кварков являет собой настолько прочную структуру, что разрушить ее можно только с помощью очень и очень высоких энергий.

До сравнительно недавнего времени теория и эксперименты показывали, что кривая электрон-фотонного воздействия на протоны непрерывно гладкая. По мере повышения энергии пучка протон поляризуется (приобретает заряд) и после определенной мощности распадается на кварки.

В серии экспериментов на ускорителе CEBAF в Национальной ускорительной лаборатории Джефферсона (JLab) выяснилось, что на определенном этапе на графике возникает всплеск, словно протон начинает сопротивляться воздействию. После дальнейшего наращивания мощности облучения протона график снова приходит в норму и поляризация протона продолжает нарастать. Но чем обусловлена выявленная аномалия, ученые не могут объяснить.

Новые свойства протона

Есть подозрение, что сильные взаимодействия в протоне, носителями которых считается безмассовая частица глюона, обладают определенными свойствами, о которых земная наука пока не подозревает. Открытие этих свойств кажется чрезвычайно важным для понимания абсолютно всех происходящих в нашей Вселенной процессов.

Эти знания важны для человечества, поскольку они описывают базовые характеристики фундаментального элемента не знать о которых может быть недальновидно и даже опасно.

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Есть что-то, чего мы явно не знаем в настоящее время. Протон – это единственный составляющий строительный блок в природе, который является стабильным. Итак, если мы пропускаем там что-нибудь фундаментальное, это имеет последствия для всей физики,

– подтвердил Никос Спарверис, доцент кафедры физики Университета Темпл.

Физики отмечают, что следующим шагом будет дальнейшее уяснение деталей этой аномалии и проведение прецизионных зондов для проверки других точек отклонения и предоставления более подробной информации об источнике аномалии.