На ютубе можно найти десятки, а то и сотни видео с пропагандой путинского режима наполненной лживых заявлений и искаженных фактов. Все мы можем присоединиться к борьбе с ней. Для этого нужен только смартфон или компьютер.

Не пропустите Цифровой фронт: главные успехи Минцифры и украинской ИТ-армии в войне с Россией

Если вы не знаете, чем можете помочь, эта инструкция именно для вас. На самом деле все довольно легко. Видите очередное лживое видео вроде этого – делаете следующие действия:

Под описанием видео нажимаете на три точки и выбираете опцию "Пожаловаться". Далее выбираете вариант "Пропаганда терроризма", После этого в поле текста вносим краткий комментарий:

This video propagates terrorism, distorts the situation in Ukraine and justifies the war that Russia started in Ukraine. Russian propaganda is a danger to Ukraine and the whole world. Нажимаем кнопку "Отправить".

Схема подачи жалобы на видео в мобильном браузере или приложении такая же за исключением, что кнопка "Пожаловаться" доступна сразу под видео в виде флажка.

Далее делаем все по инструкции.

Находим видео, жалуемся и ищем следующее / Скриншот 24 канала

Каждый из нас может помочь противостоять врагу на информационном фронте. Для этого нужно не много. Поделитесь этой инструкцией с друзьями и распространяйте между собой видео, чтобы максимальное количество людей пожаловалась на него.

Внимание! Также на ютубе масса видео, где люди оставляют информацию о расположении техники и войск ВСУ, а также демонстрируют попадания вражеских ракет в дома, что помогает русским военным корректировать огонь. На видео также нужно жаловаться. Чтобы сэкономить время, рекомендуем сразу жаловаться на канал.

Как это сделать:

Заходить на канал пользователя. Сверху страницы нажимаете кнопку "О канале". Слева несколько ниже выбираете флажок "Пожаловаться на пользователя". Далее выбираете причину "Угрозы насилия", "Агрессивные действия в интернете", или "Враждебные высказывания". Добавляете короткий комментарий и отправляете жалобу.

Как противостоять путинской пропаганде / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!