Как противодействовать мошенничеству в чатах во время войны: советы от Viber

С начала войны украинцы сталкиваются с новыми видами мошенничества в сети. Мошенники, предлагая материальную помощь или прося перечислить деньги на благотворительность, пытаются получить персональные данные и данные платежных карт. Рассказываем, как с этим бороться.

Из-за постоянного эмоционального напряжения украинцы могут становиться жертвами мошенников чаще. Rakuten Viber напоминает, как защитить себя и предлагает ряд советов, которые помогут быть настороже и не стать жертвой мошенников.

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Что делать с подозрительными сообщениями

Отдавайте предпочтение информации от хорошо знакомых адресатов и официальных организаций. Если вы получили подозрительное сообщение от организации или компании, проверьте ее профиль. Иногда мошенники пытаются выдать себя за организацию, имперсонализируя ее, то есть используя для фото пользователя ее логотип, а для профиля – название организации или адрес ее сайта. Часто это делается для получения платежных данных людей.

Как проверить, не мошенник ли вам пишет?

Например, вы получаете сообщение от благотворительной организации "БФ Helpz Ukraine" с запросом на помощь. Сначала обратите внимание на отметки официального профиля: в Viber для многих крупных организаций это "голубая птичка" и активная ссылка на сайт.



Голубая "птичка" подтверждает подлинность организации / Фото 24 канала

Если "птички" нет, поищите информацию об организации в интернете. Если это реальная организация, скорее всего, вы найдете ссылку на нее на первой же странице результатов поиска.

Теперь сравните данные профиля адресата с данными организации на ее сайте. В случае с мошенничеством вы, скорее всего, увидите различия.

Для безопасного перечисления средств пользуйтесь координатами счетов на официальных сайтах, не переводите средства по ссылке от подозрительного контакта. Для помощи лучше выбирайте проверенные фонды или людей, которых вы знаете лично.

Не переходите по подозрительным ссылкам из чатов

Если в групповом чате появляется сообщение о новом способе получения материальной помощи переселенцам, проверьте информацию в посторонних источниках – на государственных сайтах и новостях.

Официальная помощь обычно объявляется государством, поэтому регистрируйтесь для ее получения на официальных сайтах. А вот ссылки от мошенников могут вести на форму для перевода денег, так что после ввода ваших данных деньги будут списаны с вашего счета, а не перечислены вам.

Когда проверили сайт в официальных источниках, еще раз внимательно просмотрите его название перед тем, как вносить свои данные – отличие даже одной буквы может свидетельствовать о том, что перед вами мошеннический сайт.

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Берегите личные данные

Не вводите данные ваших платежных карт (номер, период действия карты, PIN) и ваши персональные данные (ИНН, номер паспорта) по подозрительным ссылкам, даже если за это обещают перечислить деньги. Так вы сможете предотвратить нежелательные списания и уберечь свои данные и деньги от мошенников.