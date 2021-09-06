Проспали: баг на некоторых Android-смартфонах внезапно выключил будильники

Пользователи смартфонов на Android столкнулись со странным багом. Коснулся он приложения Часы от Google.

Многочисленные жалобы появились на форуме Reddit и некоторых других. Одни сообщали о том, что их будильники вообще не сработали, у других же включилась лишь короткая вибрация. А у нескольких пользователей вообще стерлись все установленные будильники.

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Что произошло

Пользователи нашли две причины.

В одном случае проблему связывают с режимом "Не беспокоить" . Если он выключен, будильники срабатывают. Однако когда полностью заглушить все звуки, будильник тоже не подает сигнал, хотя обычно все наоборот.

. Если он выключен, будильники срабатывают. Однако когда полностью заглушить все звуки, будильник тоже не подает сигнал, хотя обычно все наоборот. В остальном обвиняют интеграцию со Spotify. Дело в том, что музыку из этого приложения можно настроить как сигнал будильника. Если заменить установленный трек на любой другой, будильник снова работает нормально.

Вместе с тем источник пишет, что эти решения срабатывают не у всех. Это означает, что проблема глубже, и касается всего приложения, проявляюсь разным образом у разных пользователей. Как бы то ни было, компания уже ищет причины возникновения бага и пути его исправления. Вот, что она ответила "жертвам" бага:



Что ответили в Google / Скриншот AndroidPolice

Мы сожалеем, что вы столкнулись с этой проблемой и благодарим вас за сообщение об этом. Мы нашли исправление и скоро его запустим,

– написал официальный аккаунт Google на Reddit.

Компания также порекомендовала пока установить одну из стандартных мелодий для будильника, а не собственную или со Spotify. О случаях отключения будильника в режиме "Не беспокоить" пока уточнений нет.

Как многие пользователи столкнулись с этой проблемой, неизвестно. Журналист AndroidPolice Уилл Саттельберг пишет, что не смог воспроизвести баг ни на одном из своих смартфонов – ни на Android 11, ни на Android 12.