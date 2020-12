Компания Samsung начала распространение стабильной прошивки One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфонов Galaxy Note 10 и 10+. Ранее семейство Galaxy Note 10 было включено в расширенную программу бета-тестирования.

Прошивка с кодовым названием "N97xFXXU6ETLL" включает в себя One UI 3.0, с новым дизайном системных элементов, расширенными настройками режима "Always On Display", оптимизацией производительности и программными улучшениями автономной работы. Об этом рассказал портал 9to5google.

Что известно

Сообщается, что компания уделила большое внимание дизайну. Он стал удобнее. Были расширены расстояния между элементами, некоторые значки перерисовали. Расположение часов на экране блокировки было смещено на середину. Обновили и режим DeX, клавиатуру, экран звонков и стандартные программы.

Прошивка также включает в себя патч безопасности. Пока неясно, когда она будет доступна в нашем регионе. Журналисты портала 9to5Google предполагают, что перевод интерфейса на разные языки займет несколько недель. Так что прошивка, вполне возможно, появится у пользователей Galaxy Note 10 и 10+ из других регионов в течение января 2021 года.

Проверить наличие обновления вы можете в Настройках, в разделе "Обновление ПО".