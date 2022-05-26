Прощальное селфи: зонд NASA InSight отправил последнее фото с Марса перед завершением работы

NASA опубликовало последнее селфи посадочного модуля InSight с поверхности Красной планеты. До конца года зонд должен перевести свои инструменты в положение безопасного режима.

InSight сделал свое последнее селфи 24 апреля 2022 года, на 1211 марсианский день миссии. На фото посадочный модуль покрыт значительно большим количеством пыли, чем на первом селфи, сделанном в декабре 2018 года, вскоре после приземления.

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Зонд InSight покрыт густым слоем пыли / Фото NASA

Агентство также опубликовало анимированное изображение, позволяющее легко увидеть степень запыленности модуля на первом и последнем селфи. Запыленные солнечные панели InSight производят все меньше энергии, поэтому специалисты решили свернуть научную деятельность.

Роботизированный манипулятор должен был совершить несколько движений, чтобы удалось снять полное селфи посадочного модуля. Поскольку опыляемые солнечные панели InSight производят все меньше энергии, команда NASA вскоре окончательно поместит манипулятор модуля в положение покоя – так называемую "позу выхода на пенсию". Планируется, что это произойдет до конца мая 2022 года.

Посадочный модуль InSight сейчас получает от солнечных панелей в десять раз меньше энергии каждый день, чем первоначально генерировалось. В результате на InSight сейчас сворачивают научную деятельность, чтобы лучше сохранить энергию.

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Напомним, что зонд InSight занимался на Марсе изучением сейсмической активности планеты. Почти через три с половиной года чувствительная аппаратура зарегистрировала более 1300 марсотрясений, включая несколько, эпицентры которых находились на противоположной стороне планеты.

Кстати, недавно специалисты NASA получили еще одно интересное фото. На этот раз марсианский вертолет Ingenuity во время своего полета 19 апреля сфотографировал парашют и обломки модуля, которые помогли ему и марсоходу Perseverance приземлиться внутри кратера Езеро на Красной планете 18 февраля 2021 года. Последний почти полностью разрушен ударом.