Прощай, Свинка Пепа: в Китае запретили детские мультфильмы с "нездоровым содержанием"

Национальное управление по контролю в сфере радио и телевидения издало ряд запретов, касающихся детских мультфильмов и шоу. Как сообщают СМИ, причиной тому стали жалобы родителей на "неподобающее поведение" персонажей.

Власти Китая жестко контролирует все информационное поле страны: телевидение и кинопроизводство, интернет и новости, печатные издания, сферу культуры и искусства. В этот раз столкнулись с запретами мультфильмы, в которых, по мнению партии, присутствуют "элементы жестокости, насилия, пошлости и порнографии".

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Что запретили в Китае

Согласно опубликованным несколько дней назад решением Национального управления по контролю в сфере радио и телевидения, руководство телеканалов обязано "решительно бороться с плохими сюжетами", предлагая юным телезрителям только "качественные мультфильмы со здравым смыслом".

Под определение нездорового контента также попала так называемая "женская эстетика". Используя это понятие, критикуют некоторых мужчин-знаменитостей, которые пользуются макияжем. Регуляторные органы порекомендовали в качестве альтернативы продвигать в массы образ "мужества, на которые и должна ориентироваться китайская молодежь".

Такое нововведение встретили без энтузиазма. CNN уже обвинила китайские власти в "эскалации репрессий в сфере индустрии развлечений". Недовольство выразили и в интернете. Фанаты запрещенных шоу выразили тревогу в соцсетях, где запустили соответствующий хэштег, который набрал более 88 миллионов просмотров.

Всего под запретом теперь более двадцати мультфильмов, в частности:

Свинка Пепа.

Ультрамен Тига – японский мультсериал удалили из потоковых сервисов еще на прошлой неделе.

Мой маленький пони.

Такая же участь постигла государственную газету Global Times, регулярно публикующую "жестокую криминальную информацию", хотя к детским мультфильмам издание не имеет отношения.