Xiaomi начинала свой путь на мировом рынке в качестве разработчика программного обеспечения для Android-смартфонов. Первым ее продуктом был совсем не смартфон, как можно подумать, а быстро полюбившаяся многим пользователям оболочка MIUI. Впоследствии Xiaomi перешла на производство устройств, а MIUI отошла на второй план, хотя продолжает развиваться до сих пор.

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Mi Bunny отходит в прошлое

С самого начала ее существования одним из неотъемлемых элементов ОС был Mi Bunny – кролик, который появлялся на логотипах, рекламных баннерах, в официальных релизах и, конечно, в самой MIUI. Увидеть его можно было, к примеру, в режиме Fastboot.

С последним хорошо знакомы те, кто любит перепрошивать смартфоны, ведь именно там появлялся кролик в шапке-ушанке, который чинил зеленого робота, символ Android.



Mi Bunny в режиме Fastboot / Фото xiaomiadictos

Но теперь, с выходом последней сборки MIUI Beta 12.11.16, смартфоны компании избавились от этого, пожалуй, самого узнаваемого элемента. Теперь на его месте осталась обычная надпись FASTBOOT, заметили пользователи.



Режим Fastboot в смартфонах Xiaomi / Фото Gizmochina

Напомним, ранее Xiaomi объявила об отказе от своего бренда MI. Приставка MI появлялась на всех устройствах от смартфонов до бытовой техники. Теперь они выходят только с названием самой компании. Она хочет, чтобы пользователи ассоциировали свои смартфоны и другие продукты с брендом Xiaomi, а не Mi. Поэтому будущие мобильные устройства, умные гаджеты и аксессуары будут называться просто Xiaomi и соответствующим номером модели.