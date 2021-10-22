Уволившись из SpaceX, создатели компактного ядерного реактора основали собственную компанию Radiant. Недавно она смогла привлечь свои первые инвестиции – 1,2 миллиона долларов.

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Что известно

Установка описывается как недорогой и компактный реактор мощностью до 1 МВт.

Он умещается в стандартном морском контейнере.

Реактор использует топливо разработки самой компании, которое делает невозможным расплавление , поскольку выдерживает более высокие температуры, чем обычные тепловыделяющие элементы.

, поскольку выдерживает более высокие температуры, чем обычные тепловыделяющие элементы. Теплоносителем здесь используют гелий: он предотвращает коррозию, а в случае утечки не повлечет вреда для окружающей среды.

Сообщается, что на все ключевые технологии уже получены патенты.

Как подсчитали разработчики, их реактор способен обеспечивать энергией около 1000 домов.

Одним из вариантов рассматривают его применение в зонах стихийного бедствия, когда из-за повреждения линий электропередач исчезает доступ к электричеству. Кроме того, его можно применить для поддержания работы небольшого промышленного объекта или военной базы. Реактор будет универсальным в применении.

Но самым большим его преимуществом называют работу в течение 4-8 лет на одной загрузке топлива.

Кстати, сегодня ученые работают не только над вопросами энергетики. Исследователи из Финляндии запустили тестирование установки для опреснения морской воды. В отличие от других подобных технологий, эта может за один час переработать до 10 тысяч литров воды. Вся система является экологически чистой, не использует батареи и химикаты, а эксплуатационные расходы близки к нулю.