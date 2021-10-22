Уволившись из SpaceX, создатели компактного ядерного реактора основали собственную компанию Radiant. Недавно она смогла привлечь свои первые инвестиции – 1,2 миллиона долларов.
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Что известно
- Установка описывается как недорогой и компактный реактор мощностью до 1 МВт.
- Он умещается в стандартном морском контейнере.
- Реактор использует топливо разработки самой компании, которое делает невозможным расплавление, поскольку выдерживает более высокие температуры, чем обычные тепловыделяющие элементы.
- Теплоносителем здесь используют гелий: он предотвращает коррозию, а в случае утечки не повлечет вреда для окружающей среды.
- Сообщается, что на все ключевые технологии уже получены патенты.
Как подсчитали разработчики, их реактор способен обеспечивать энергией около 1000 домов.
Одним из вариантов рассматривают его применение в зонах стихийного бедствия, когда из-за повреждения линий электропередач исчезает доступ к электричеству. Кроме того, его можно применить для поддержания работы небольшого промышленного объекта или военной базы. Реактор будет универсальным в применении.
Но самым большим его преимуществом называют работу в течение 4-8 лет на одной загрузке топлива.