Прорывная технология памяти UltraRAM сможет работать до 1000 лет

Инженеры из Ланкастерского университета в Великобритании сообщили о большом успехе в создании принципиального нового вида памяти для вычислительных систем. Она получила название UltraRAM.

UltraRAM представляет собой комбинацию ОЗУ и энергонезависимого накопителя данных. Пока что технология относится к экспериментальным, но ее потенциал просто поражает.

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Что известно об UltraRAM

Объединить оперативную и постоянную память пытаются уже давно с переменным успехом. Однако из-за высокой цены и сложности такие разработки не получают коммерческого применения. Здесь можно вспомнить Optane от Intel, Z-NAND от Samsung, XL-FLASH от Kioxia и Western Digital.

Главное преимущество такого устройства в том, что данные в нем передаются не по внешним шинам между отдельными модулями, а прямо внутри единого чипа, что существенно ускоряет вычисления.

Среди других преимуществ UltraRAM:

Во-первых, здесь применяются скоростные оптоэлектронные технологии, однако реализованы они на подложках из кремния, которые значительно дешевле, чем аналоги из арсенида галлия.

Во-вторых, для переключения ячеек применяется принцип резонансного туннелирования из квантовой механики, который невероятно энергоэффективен по сравнению со всеми существующими вариантами.

Как следствие, UltraRAM обеспечивает до 10 миллионов циклов перезаписи данных и может проработать до 1000 лет без деградации структуры и при этом потребляет ничтожно мало энергии.

Пока остается немало вопросов об организации такой памяти, ее реальном объеме относительно размеров чипа, и о потенциальной стоимости.