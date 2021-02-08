Специалисты из Общества Фраунгофера объявили о прорыве в области водородных технологий. Международной группе инженеров и химиков удалось создать новую систему для хранения энергии – пасту Powerpaste на основе гидрида магния. Powerpaste накапливает водородную энергию в 10 раз большей плотности, чем литиевые аккумуляторы, установленные в автомобилях на топливных элементах.

Как правило, автомобили на водородных топливных элементах перевозят топливо в газообразной форме. Оно хранится в баках при давлении около 700 бар и эти резервуары – наиболее яркий недостаток водородного транспорта перед полностью электрическими авто.

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Тяжелые контейнеры с водородом занимают много места и нивелируют преимущество в виде высокой плотности энергии. По той же причине водород не используется в менее габаритном транспорте – при разработке самокатов, велосипедов и мотоциклов. Ученым из Дрездена удалось избавиться от этого недостатка благодаря необычному подходу.

Секрет разработки ученых из Дрездена

Команда исследователей смешала магний с водородом при температуре около 350° C и давлении, которое в пять-шесть раз превосходит атмосферное. А затем в состав были добавлены сложный эфир и соль металла для образования вязкой серой массы. Полученное вещество под названием Powerpaste оказалось более стабильным, чем газообразный водород и отлично подходит для загрузки в специализированные картриджи, также разработанные учеными.

Powerpaste полностью стабильна при температуре до 250° C. Вещество сохраняет в 10 раз больше энергии, чем литий-ионные аккумуляторы с аналогичным весом, и, по словам ученых, существенно больше, чем бак водорода с такими же габаритами. А запас хода автомобилей, работающие на базе Powerpaste, может превзойти даже показатели бензинового транспорта, считают ученые.

При этом создатели Powerpaste не ориентируются на автомобильный сектор – команда предлагает перевести на новый вид топлива и другие виды транспорта. В первую очередь, речь идет об электрических самокатах. Миниатюрные вес и размеры технологии позволят установить водородные двигатели и картриджи с Powerpaste на нижнюю раму самокатов, а процесс заправки будет занимать меньше минуты. По словам ученых, для обновления Powerpaste требуется один новый картридж и немного водопроводной воды.

Применят ли разработку для реального транспорта

Институт производственных технологий и передовых материалов имени Фраунгофера одобрил новую разработку и уже начал строительство пилотной линии для производства топлива. Объект будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года и в следующем году будут готовы первые четыре тонны экспериментальной Powerpaste.