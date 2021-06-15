Прорыв в оптике позволит создать тонкий как бумага телескоп

Несмотря на все современные технологии и открытия в области оптики, один из ее аспектов остается неизменным: какой бы маленькой ни была линза, ей нужен пространство для создания изображения. Это пространство мешает миниатюризации камер. Канадские ученые предложили инновационный подход для решения этой проблемы.

Новое устройство позволяет радикально уменьшить оптические приборы – от медицинских сканеров до астрономических телескопов. Вполне вероятно, технология появится и в смартфонах.

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Как это работает

При движении свет естественным образом "распространяется", на этом основаны все оптические приборы, которые мы знаем. Без этого мы не могли бы сделать камеру. Например, в каждом телескопе имеется большой промежуток между окуляром и линзой объектива, чтобы дать свету пространство для распространения,

— рассказывает Орад Решеф, первый автор статьи.

Изобретение ученых – "пространственная пластина" – имитирует это распространение в уменьшенном масштабе. Пластина берет свет и сжимает его в аналог линзы. В результате вся система формирования изображения становится существенно меньшей.

Мы задумались, что произойдет, если начать управлять светом с помощью угла, а не положения луча. Линзы действуют благодаря положению луча. Угол – совершенно новая область, и никто не демонстрировал, что ее можно использовать для каких-то практических целей. Мы нашли ей практическое применение в сжатии пространства. А потом мы показали, что можем сконструировать и показать пластины, которые делают именно это,

​— пояснил другой участник проекта, Джефф Ландина, руководитель научной группы из Университета Оттавы.

По словам исследователей, их разработка теоретически позволит производителям оптики значительно уменьшить большие устройства, которые, как считалось ранее, невозможно сделать меньшими. Кроме того, пластина может работать в тандеме с металинзой.

Созданные его командой опытные образцы уже позволяют повысить коэффициент сжатия до более 100 раз, а также улучшить общее прохождения излучения. Теперь они работают над следующим поколением технологий.