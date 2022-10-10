24 канал собрал информацию о том что делать, если смартфон перестал ловить сеть. Ведь, если вы не можете позвонить или зайти в интернет из-за проблем в сети вашего оператора, это не обязательно означает, что вы остались полностью без связи.

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Что делать, когда пропала сеть

В Украине работает бесплатный национальный роуминг. Это означает, что вам необязательно нужна сеть вашего оператора, чтобы пользоваться его услугами. То есть вы можете подключиться вручную к любому другому украинскому оператору и продолжать быть на связи.

Рассказываем, как это сделать:

Зайдите в настройки, Выберите "Сеть", Далее выберите "Мобильные данные", Нажмите "Оператор", Выключите "Автоматически".

После этого смартфон начнет в ручном режиме искать сеть. Приблизительно через минуту он выведет на экран список доступных сетей, к которым можно подключиться. Далее можно выбрать любую сеть украинского оператора и присоединиться.



Включаем ручной выбор сети / Фото 24 канал

Экономия ресурсов сети

Поскольку российские ракеты повредили инфраструктуру сети мобильной связи в Украине, во многих регионах могут наблюдаться трудности в ее работе. И хотя специалисты активно занимают ее восстановлением, Госспецсвязи рекомендует принять меры по экономному использованию сети.

Ограничьте до требуемого минимума использование мобильного интернета абонентами. Это поможет не перегружать инфраструктуру, которая до сих пор работает, что позволит большему числу людей оставаться на связи. По возможности рекомендуется использование домашнего интернета. Также вы можете подключаться к Wi-Fi на работе или рядом с кафе, ресторанами и другими местами, где есть открытые точки доступа.

Установите ограничение трафика в настройках приложений, наименьшее разрешение в настройках видео на Youtube. Это поможет более экономно использовать трафик.

Вместе с тем следует отключить автоматическую загрузку изображений и видео в мессенджерах. В большинстве популярных приложений для общения это можно сделать в настройках. Так вы сможете получать только важную текстовую информацию, а изображение загружать вручную только при необходимости.

Настройки мессенджера → Данные и хранилище или Файлы мультимедиа → Выключите "Фоновая загрузка". В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".

Настройки мессенджера → Данные и хранилище или Файлы мультимедиа → Выключите "Фоновая загрузка". В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа". Также рекомендуется отдать предпочтение общению через текстовые сообщения, а не с помощью видеовызовов. Если нет крайней необходимости, необходимо ограничить даже обычные телефонные звонки и ограничиться только общением в мессенджере.

Установите приложения для общения онлайн

Важно иметь на телефоне оффлайн мессенджер (а лучше несколько), который может пригодиться в условиях отсутствия интернета и мобильной связи. Такие приложения, конечно, не смогут отправить сообщение в другой город, однако способны обеспечить связью на расстоянии до 100 метров через Bluetooth. Wi-Fi и сеть смартфонов с такими же установленными приложениями.

Bridgefy

Автономный мессенджер Bridgefy использует Bluetooth связь телефона для установления соединения с другими смартфонами, на которых запущено такое же приложение. После настройки приложение позволяет общаться с пользователями Bridgefy в радиусе 100 метров от вас. Но человек должен находиться в вашем списке контактов.

Android.

iOS.

Two Way: Walkie Talkie

После установки Two Way на ваш смартфон, он сразу превратится в своего рода право. Установка требует всего несколько секунд, так как в приложении отсутствует регистрация. Вам просто необходимо настроиться на любой канал и поделиться своим каналом с друзьями. После этого просто нажмите и удерживайте кнопку Talk и когда статус линии станет зеленым, начинайте говорить. Другой человек должен сделать то же самое.

Android.

iOS.

Важно! Радиус работы таких приложений зависит от поколения Bluetooth и помех сигнала (до 60-100 метров) Договоритесь об использовании одного приложения с соседями, чтобы быть на связи.

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Что делать когда ситуация действительно плохая

Госспецсвязи дал советы и на случай, если вам нужна помощь.