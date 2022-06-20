Различные экзоскелеты уже давно применяются как для реабилитаций для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, так и на складах, где они помогают переносить тяжелые грузы.

Не пропустите Во Вьетнаме заработали роботизированные перехватчики речного мусора, причем здесь Coldplay

Итальянские инженеры также разработали несколько прототипов экзоскелета для поддержки работников, занятых на промышленных предприятиях. Костюмы крепятся на спину и снижают физическую нагрузку на 40%, защищая плечи, локти и позвоночник от потенциальных травм. Каждая модель оснащена парой электродвигателей и алгоритмами управления механическими протезами, вес конструкции варьируется от 6,5 до 7,7 килограмма.

Подробнее об экзоскелете

Модели экзоскелета являются прототипами разработанными в рамках проекта Collaborative Cybernetic Systems, от Национального института страхования от несчастных случаев на работе. В рамках программы ученые спроектировали три экзоскелета:

XoTrunk,

XoShoulder

и XoElbow.

Первый обеспечивает поддержку нижней части спины, второй нацелен на плечи, а третий укрепляет локти. По словам разработчиков, работники, использующие эти модели, будут иметь возможность поднимать значительно более тяжелое оборудование, не опасаясь надорвать спину и повредить другие конечности.

XoTrunk

Этот экзоскелет нацелен на тех специалистов, которые часто должны переносить тяжелое оборудование. Костюм укрепляет ноги и нижнюю часть спины, в результате чего коробка весом 20 кг чувствуется как 12-килограммовые. В масштабе регулярных восьмичасовых рабочих смен, утверждают авторы, XoTrunk способен повлиять на производительность и безопасность складских предприятий.

XoShoulder

Данная модель была разработана, чтобы поддержать работников, которые чаще всего подвергаются физическим нагрузкам, в частности, часто напрягают плечи. В качестве примера инженеры привели автомобильные мастерские, где специалисты работают под транспортными средствами на подъемниках. В течение рабочего дня они вынуждены несколько часов держать тяжелые инструменты над уровнем плеч, что отрицательно сказывается на опорно-двигательном аппарате.

XoShoulder решает эту проблему с помощью пары электромоторов, каждый из которых выдает крутящий момент в 12 н/м. Экзоскелет забирает часть погрузки на себя и помогает выполнять работу быстрее.

XoElbow

Последняя модель ориентирована на подъем грузов, расположенных близко к телу оператора. Пример использования для XoElbow – те же мастерские, где работники должны поднимать тяжелые шины выше уровня плеч для установки на автомобиль. Он оборудован теми же двигателями, что и XoShoulder, и весит около 7 кг.

Читайте на сайте Microsoft сохранит музыку на кварцевых пластинах для будущих поколений для чего это делают

Экзоскелеты в работе: смотрите видео

Сейчас системы XoTrunk проходят испытания на разных складах и заводах в Италии, а XoShoulder и XoElbow присоединятся к нему в ближайшие месяцы. Если тестирование пройдет успешно, инженеры обсудят возможность коммерциализации новых экзоскелетов.