В Европейском космическом агентстве (ESA) сообщают, что Solar Orbiter осуществит гравитационный маневр 9 августа 2021 года, а BepiColombo – 10 августа 2021 года. Разница во времени между событиями составит 33 часа. В ученых появится беспрецедентная возможность исследовать Венеру из двух разных мест почти в одно и то же время.

Читайте о "сестре Земли" на сайте 11 интересных фактов о Венере: что вы могли не знать о сестре Земли



План пролета двух аппаратов возле Венеры / Фото ESA

Что известно о гравитационных маневрах двух межпланетных станций

Первым достигнет Венеры Solar Orbiter. Он минимально сблизится с "сестрой Земли" 9 августа в 4:42 по Всемирному координированному времени. Минимальное расстояние составит 7 995 километров. Однако аппарат не сможет сделать фотографии планеты, ведь он всегда должен быть направлен на Солнце, которое исследует.

Solar Orbiter осуществляет регулярные пролеты возле Венеры, чтобы иметь возможность изменять свою орбиту и лучше наблюдать за полюсами нашей звезды.

Solar Orbiter осуществляет регулярные пролеты возле Венеры, чтобы иметь возможность изменять свою орбиту и лучше наблюдать за полюсами нашей звезды. BepiColombo достигнет минимальной точки сближения с Венерой 10 августа в 13:48 по Всемирному координированному времени. Минимальное расстояние составит всего 550 километров, что намного ближе к поверхности, чем в Solar Orbiter.

Автоматическая межпланетная станция BepiColombo сможет делать фотографии Венеры на 2 бортовые камеры. Благодаря этому мы сможем получить черно-белые снимки с разрешением 1024 на 1024 пикселей. Ожидается, что первые фотографии будут доступны для просмотра вечером 10 августа.

Оба аппарата будут привлекать максимальное количество научных приборов для изучения Венеры. Эти данные помогут ученым при планировании следующей миссии ESA к Венере.

Читайте по теме Не только NASA: Европа отправляет зонд к Венере

Гравитационные маневры BepiColombo

BepiColombo должен осуществить 9 гравитационных маневров возле планет в течение своей миссии:

Один гравитационный маневр возле Земли уже был осуществлен в 2018 году.

Возле Венеры аппарат тоже совершил один гравитационный маневр в 2020 году. 10 августа состоится второй и заключительный маневр.

Возле Меркурия BepiColombo совершит шесть гравитационных маневров. Во время выполнения седьмого маневра аппарат выйдет на орбиту вокруг ближайшей к Солнцу планеты.

Сможет ли BepiColombo "увидеть" Solar Orbiter?

Несмотря на то, что аппараты не сильно разойдутся во времени, "увидеть" друг друга они не смогут.

Обе автоматические межпланетные станции движутся с огромными скоростями относительно друг друга. Поэтому ближайшее расстояние между BepiColombo и Solar Orbiter составит более 575 тысяч километров.