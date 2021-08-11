BepiColombo пролетел возле Венеры на рекордно малом расстоянии: фото

Автоматическая межпланетная станция BepiColombo была разработана специалистами из Европы и Японии. Ее цель – Меркурий, ближайшая планета к Солнцу. Но на пути к ней аппарат должен осуществить ряд гравитационных маневров. Один из них состоялся 10 августа 2021 года, когда сразу два космических аппарата пролетели около Венеры.

Сразу два аппарата совершили гравитационные маневры возле Венеры. Solar Orbiter сделал это 9 августа, а через 33 часа, 10 августа 2021 года, около "сестры Земли" пролетел BepiColombo. Во время пролета BepiColombo расстояние до поверхности планеты составило всего 552 километра.

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Венера с расстояния 1573 километра / Фото ESA

Пролет возле Венеры

В Европейском космическом агентстве опубликовали фотографию Венеры, которую BepiColombo сделал уже после сближения. На фото планета расположена на расстоянии 1573 километра от космического аппарата.

Solar Orbiter, сблизившийся с Венерой на 33 часа раньше, находился на значительно большем расстоянии. В ближайшей точке удаленность между космическим аппаратом и планетой составила 7 995 километров.

Несмотря на малый промежуток времени, которые разделил пролеты двух аппаратов возле "сестры Земли", минимальное расстояние в ближайшей точке между Solar Orbiter и BepiColombo составило около 575 тысяч километров. Поэтому аппараты не смогли "увидеть" друг друга.

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Будут еще фотографии Венеры от BepiColombo

Вероятно, что так. Поскольку аппарат сильно сблизился с планетой, то следует ожидать целый видеоролик от Европейского космического агентства, где будет видно, как аппарат сближался с Венерой.

Что будет дальше

Далее космические аппараты будут продолжать выполнять свои функции. BepiColombo совершил уже 3 гравитационных маневра: 1 около Земли и 2 около Венеры. Теперь его ждет 6 гравитационных маневров возле Меркурия, пока он не выйдет на орбиту вокруг планеты после выполнения 7-го.

Первый маневр состоится в начале октября 2021 года. Ждем фотографии.