Сразу два аппарата совершили гравитационные маневры возле Венеры. Solar Orbiter сделал это 9 августа, а через 33 часа, 10 августа 2021 года, около "сестры Земли" пролетел BepiColombo. Во время пролета BepiColombo расстояние до поверхности планеты составило всего 552 километра.

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Венера с расстояния 1573 километра / Фото ESA

Пролет возле Венеры

В Европейском космическом агентстве опубликовали фотографию Венеры, которую BepiColombo сделал уже после сближения. На фото планета расположена на расстоянии 1573 километра от космического аппарата.

Solar Orbiter, сблизившийся с Венерой на 33 часа раньше, находился на значительно большем расстоянии. В ближайшей точке удаленность между космическим аппаратом и планетой составила 7 995 километров.

Несмотря на малый промежуток времени, которые разделил пролеты двух аппаратов возле "сестры Земли", минимальное расстояние в ближайшей точке между Solar Orbiter и BepiColombo составило около 575 тысяч километров. Поэтому аппараты не смогли "увидеть" друг друга.

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Будут еще фотографии Венеры от BepiColombo

Вероятно, что так. Поскольку аппарат сильно сблизился с планетой, то следует ожидать целый видеоролик от Европейского космического агентства, где будет видно, как аппарат сближался с Венерой.

Что будет дальше

Далее космические аппараты будут продолжать выполнять свои функции. BepiColombo совершил уже 3 гравитационных маневра: 1 около Земли и 2 около Венеры. Теперь его ждет 6 гравитационных маневров возле Меркурия, пока он не выйдет на орбиту вокруг планеты после выполнения 7-го.

Первый маневр состоится в начале октября 2021 года. Ждем фотографии.

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